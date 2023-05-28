В Турции обработали более 90% бюллетеней на выборах президента Эрдоган лидирует во втором туре президентких выборов после обработки 90% бюллетеней

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Турции обработали более 90% бюллетеней после второго тура президентских выборов в стране, передает портал Turk CNN. Действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 52%.

Его соперник, кандидат от Национального альянса Кемаль Кылычдароглу получает менее 48%. Явка составила более 85%.

Голосование во второго туре выборов в Турции завершилось в 17:00 по местному времени (совпадает с московским). Высший избирательный совет (центризбирком) Турции приступил к подсчету голосов.

Между тем генеральная прокуратура Стамбула начала расследование по факту публикации сообщений в социальных сетях, касающихся второго тура президентских выборов. Задержаны пятеро человек.По версии прокуратуры, задержанные распространяли ложную информацию, направленную на нарушение общественного порядка. Это могло создать вводящие в заблуждение, нереалистичные и ложные представления у общественности, считают в ведомстве.

На пост главы государства претендовали действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. В первом туре разрыв между ними составлял более 4% голосов — 49,35% и 45% соответственно. Экс-кандидат в президенты Турции из первого тура Синан Оган, набравший в первом туре 5,17% голосов, призвал поддержать Эрдогана.