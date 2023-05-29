НАТО и ЕС поздравили Эрдогана с победой на президентских выборах НАТО и ЕС поздравили Эрдогана с победой и выразили надежду на плодотворное сотрудничество

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравили Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на новый срок и выразили надежду на плодотворное сотрудничество с турецким руководством, передает РИА Новости. Боррель в частности понадеялся на помощь в обеспечении стабильности в Восточном Средиземноморье. Он при этом не стал упоминать вероятность членства Анкары в Евросоюзе.

ЕС готов сотрудничать с Турцией, чтобы двигаться к конструктивным отношениям для нашего общего процветания и стабильности на основе обязательств в области прав человека, верховенства права, международного права, региональной стабильности, в интересах наших граждан, — сказано в поздравлении Борреля.

Столтенберг в свою очередь выразил надежду на продуктивную работу по подготовке саммита НАТО июле в Вильнюсе.

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Эрдогана с переизбранием на пост главы Турции, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин отметил, что победа стала закономерным результатом работы Эрдогана, а также российский лидер высоко оценил вклад президента Турции в упрочнение дружественных отношений двух стран.