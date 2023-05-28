Эрдоган победил на выборах президента Турции: что это значит для РФ и мира Эксперты рассказали о последствиях победы Эрдогана на президентских выборах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Победителем второго тура президентских выборов в Турции стал действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом заявил поздно вечером 28 мая глава ЦИК республики. Результат Эрдогана после подсчета 99,43% бюллетеней составил 52,14%, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,86%. Что победа Эрдогана значит для России и мира — в материале NEWS.ru.

Как Эрдоган будет решать проблему с сирийскими беженцами

Главные проблемы Турции, по мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, это высокая инфляция и большое число сирийских беженцев, содержание которых ложится дополнительным бременем на экономику и социальную сферу страны. В свое время Эрдоган согласился принять их у себя в обмен на финансовую и административную помощь Евросоюза. Но Европа так и не выполнила полностью своих обещаний, а миллионы беженцев в Турции остались. Теперь пришло время решить этот вопрос.

«Реальные шаги по возврату сирийских беженцев из Турции в Сирию зависят от самого Эрдогана, ведь ему это необходимо», — считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Он напомнил, что перед вторым туром выборов эта тема оказалась едва ли не решающей.

«Противник Эрдогана утверждал, что если его изберут, то он в кратчайшие сроки выставит 13 миллионов беженцев в Сирию. Непонятно, откуда Кылычдароглу взял цифру в 13 миллионов, ведь если говорить именно о беженцах-сирийцах, их в Турции максимум четыре миллиона, а если со всеми остальными — максимум пять. Но накал популизма тогда достиг совершенно немыслимых высот», — констатировал эксперт.

По мнению Сатановского, лидеру Турции предстоит наладить «реальный диалог с Асадом, к которому Эрдоган вполне готов».

Директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев отметил, что Россия не просто заинтересована, но и участвует в поиске решения проблемы сирийских беженцев.

«Процесс нормализации турецко-сирийских отношений сейчас продолжается при посредничестве России и достаточно продуктивно. Были проведены встречи спецслужб, встречи по линии Министерства обороны, по линии министров иностранных дел. Разговор идет между турками и сирийцами в присутствии весьма заинтересованной стороны — иранцев и при посредничестве России. Там обсуждаются реальные предложения», — заверил эксперт.

По словам Гаджиева, нормализации турецко-сирийских отношений способствовали действия обоих правительств во время ликвидации последствий масштабного землетрясения, затронувшего и Турцию, и Сирию. Плотное гуманитарное взаимодействие перешло в политическую плоскость, создались условия для углубления взаимодействия.

«Есть, конечно, и затрудняющие факторы, например условие, которое поставил Асад по выводу турецких сил с территории Сирии, — отметил Гаджиев. — У турок есть свои опасения по поводу прокурдских формирований в Сирии. И сейчас идет взаимная притирка мнений по этим поводам. Но, по моему мнению, у этой проблемы есть вариант взаимовыгодного решения».

Амур Гаджиев считает, что вернуть беженцев в Сирию быстро не получится. Но главное — начать этот процесс, в таком случае прямой диалог между Анкарой и Дамаском при российском посредничестве окажется выгодным для всех, кроме сирийской оппозиции и западного альянса, имеющего военное присутствие в регионе.

Еще одним препятствием возвращения беженцев в Сирию может стать их отношение к Асаду.

«Многие беженцы, покинувшие Сирию, настроены некомплиментарно по отношению к Асаду, иначе бы они из Сирии не ушли, — считает Сатановский. — Решений всего два. Теперь они либо окажутся на той территории, которую де-факто контролируют турки и их союзники, и тогда взгляды беженцев вообще никого не будут волновать. Либо, если они вернутся в регионы исходного проживания, им придется жить в стране, которой правит Башар Асад. Свергнуть которого не удалось и не удастся. И тогда им придется просто с этим смириться».

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Как Эрдоган будет выстраивать сотрудничество с Россией

Эксперты сходятся во мнении, что Эрдоган продолжит развивать торгово-экономическое сотрудничество с Россией, так как это вполне отвечает и его собственным политическим устремлениям, и интересам Турции. Главными совместными проектами станут газовый хаб, поставки по трубопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток», возможности параллельного импорта через Турцию, продолжение зерновой сделки.

«Эрдоган сохранит все эти проекты и направления деятельности, потому что они ему явно выгодны», — считает Евгений Сатановский.

Экономист Александр Разуваев уверен, что при Эрдогане товарооборот между Россией и Турцией продолжит расти и все проекты будут реализованы.

«Если Эрдоган продолжит играть на понижение ключевой ставки, как было до сих пор, это будет еще выгоднее для нас. Инфляция сделает курс и 50 лир за доллар, и 100. Для турок это не слишком хорошо, но для наших туристов будет очень дешевый отдых на турецких курортах».

По мнению Разуваева, Эрдоган попробует запустить проект глобального финансового банка исламских стран. И Россия могла бы через него привлечь до $11 млрд в год инвестиций.

«Пока не уверен, насколько это у Эрдогана получится, но проект есть, развивается потихоньку, и нам бы следовало к нему присмотреться», — заключил Разуваев.

Фото: kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Каким будет внешнеполитический курс Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган будет следовать своему прежнему внешнеполитическому курсу, но с некоторым сближением с Западом, отметил в беседе с NEWS.ru турецкий политолог Икбаль Дюрре.

«На сближение с Западом президент Эрдоган будет вынужден идти из-за сложного экономического положения в стране — Турции нужны западные инвестиции. Но в целом его внешняя политика не изменится, тем более не изменится его положительная роль для российско-турецких отношений», — считает турецкий политолог.

По мнению Дюрре, Эрдоган будет избегать конфронтации с Западом, «иначе он не сможет удержаться во власти все эти пять лет».

В том, что Репджеп Тайип Эрдоган не откажется от своих прежних принципов во внешней политике, убежден и политолог Яшар Ниязбаев.

«Причин для этого нет, хотя давление Запада на него продолжится. Но Эрдогану не привыкать. А победа на выборах ему дает большую степень легитимности — он получил существенный козырь. Тем более Турция знает свою важность как для западных стран, НАТО, так и для России», — отметил Яшар Ниязбаев в беседе с NEWS.ru.

Внешняя политика Турции будет во многом определяться реакцией Запада на победу Эрдогана, заявил NEWS.ru политолог, автор Telegram-канала «Турция — это» Иван Стародубцев.

«Есть основание полагать, что Запад не признает эти выборы и может применить по отношению к Турции различные санкции. Этот, возможно, крайний сценарий и далеко не умозрительный, учитывая, как в последние годы Запад добивался ухода Эрдогана. Если Запад пойдет на это, то внешнеполитический вектор Турции отчетливо направится в сторону таких организаций, как ШОС, БРИКС, Анкара усилит сотрудничество с Россией и Китаем», — считает Иван Стародубцев.

На взгляд Стародубцева, отношения с Россией и Китаем в любом случае важны для Анкары, вопрос только в том, насколько ярко выраженным будет этот внешнеполитический вектор. Но политолог не исключает, что Запад, просчитав ситуацию, не пойдет на радикальное давление, учитывая, что Турция остается членом НАТО и кандидатом на вступление в Евросоюз. Запад может принять промежуточную формулу, при которой сохранит прохладные отношения с Анкарой.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Реджеп Тайип Эрдоган

Что будет с инфляцией

Старыми методами бороться с инфляцией Эрдоган не сможет, считает турецкий политолог Икбаль Дюрре.

«Есть сведения, что Эрдоган вернет в правительство бывшего руководителя экономического блока Мехмета Шимшеке, при котором были достаточно хорошие показатели. Шимшеке прежде отказывался от возвращения в правительство, но, по некоторым данным, в итоге все же согласился. Эрдоган держал Центральный банк в стране полностью под своим контролем, что не дало хорошего результата. Он будет вынужден отказаться от такого контроля, если вернется Шимшеке», — считает Дюрре.

Несмотря на то, что рост инфляции в Турции в последнее время несколько замедлился, он еще высок — в марте составил 50,5% против 55,2% в феврале.

«Экономическая политика Эрдогана должна поменяться, — прогнозирует политолог Яшар Ниязбаев. — Он уже пригласил в свою команду людей, ориентированных на свободный рынок. Турецкая практика показала, что понижение ключевой ставки по кредитам не приводит к падению инфляции. Международные организации, обсуждая экономические меры, приходят к необходимости повышения процентной ставки с целью замедления темпов инфляции. Но рыночные меры сыграют лишь в долгосрочной перспективе, пока же гражданам это не понравится — цены вырастут».

По мнению Стародубцева, Эрдоган «будет вынужден пойти на рынок заимствований, где основными источниками могут стать Россия, Катар, Азербайджан». «Без этого турецкая экономика не справится с серьезными вызовами», — говорит он.

Икбаль Дюрре подчеркнул: выборы показали, что «население Турции разделено на две части».

«Чтобы воссоздать общественную синергию, Эрдогану надо что-то поменять в своей политике. Все-таки он не стал единоличным лидером на выборах. Как прагматичный политик он учтет этот факт и предложит что-то новое стране», — прогнозирует эксперт.

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