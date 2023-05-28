Подарки Эрдогана, коты и 113-летняя бабушка: как Турция выбирала президента Самые интересные моменты второго тура — в материале журналистов NEWS.ru

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Второй тур президентских выборов в Турции 28 мая проходил бодро. Уже к часу дня почти одновременно проголосовали оба претендента на высший пост — действующий глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Первый раздавал возле избирательного участка подарки, второй взывал к гражданскому долгу избирателей. Самые интересные моменты дня — в материале журналистов NEWS.ru, которые следят за выборами в Турции, находясь в Стамбуле.

Как Эрдоган заставил всех помокнуть

Утро 28 мая в Стамбуле выдалось ненастным. Над городом клубились седые тучи, моросил мелкий дождь. Кварталы вокруг школы «Саффет Чеби» в стамбульском районе Ускюдар, где должен был голосовать действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, с раннего утра наводнили стражи порядка, сторонники президента и многочисленные журналисты. Все подъезды к школе были запружены передвижными телестанциями десятков СМИ, полицейскими броневиками и автомобилями спецслужб.

Ускюдар производит впечатление довольно зажиточного района. Вокруг школы — множество особняков за капитальными, но аккуратными оградами. На узких улочках припаркованы чистые автомобили. Весьма приятное место для житья на высоком азиатском берегу Босфора.

Школа, где ждали Эрдогана, представляет собой довольно скучное четырёхэтажное здание в серо-розовой гамме. Оконные стекла украшены турецкими флажками. Перед входом в здание на чёрном постаменте красуется выкрашенный бронзовой краской бюст основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

«Как счастлив тот, кто говорит: „Я турок“», — гласит подпись на постаменте под скульптурой. Еще один Ататюрк на большом черно-белом потрете встречает посетителей при входе в здание. Отец-основатель турецкого государства в черном смокинге с белой розой в петлице выглядит торжественно — в полном соответствии с моментом.

Около половины одиннадцатого к школе подъехал красный внедорожник TOGG — один из символов произведенной при Эрдогане модернизации страны. Из электромобиля вышел Билал Эрдоган, сын президента, со своей супругой Рейян Узунер. Толпа, ожидавшая увидеть президента, не самым щедрым образом поаплодировала 42-летнему Билалу. Он махнул собравшимся рукой и быстро прошел внутрь. Зато у журналистов появление Эрдогана-младшего вызвало заметное оживление. Оно как будто подтверждало слухи, что вот-вот следом появится и сам президент. Всем не терпелось увидеть турецкого лидера, тем более накрапывающий с утра дождь постепенно усиливался.

Однако дело шло к полудню, а президентского кортежа все не было. Обступившие школьный двор журналисты заметно поскучнели. Немного скрасила ожидание неожиданно завязавшаяся в поднебесье битва: крупная чайка с громкими криками гоняла над школой невзрачную серую ворону, то и дело норовя ободрать ей перья. Ворона неловко кружила над школьным двором, отмахивалась крыльями, пока не спаслась в ветвях пушистой ели, что росла в близлежащем палисаднике. Кое-кто из репортеров разглядели в этой стычке аллюзию на злобу дня: мол, напористая чайка ассоциировалась с харизматичным и уверенным в себе президентом Турции, а незадачливая ворона — с кандидатом от оппозиции.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Эрдоган прошел внутрь школы под одобрительные возгласы толпы

Девочкам — куклы, мальчикам — машинки: Эрдоган не поскупился на подарки

К тому времени, когда на школьный двор наконец заехал кортеж Эрдогана, вовсю припустил дождь. Однако действующий президент обошелся без зонта. Вместе с супругой Эмине Эрдоган, которая предстала в кремовом хиджабе, он вышел из лимузина, их встречали члены правительства и руководители ПСР. В толпе среди сотен собравшихся были активисты президентской Партии справедливости и развития, которые стройно скандировали проэрдогановские кричалки, и просто жители, поддерживающие действующего главу. Многие привели своих детей посмотреть на президента.

Эрдоган сразу же прошел в школу, где под камеры и на фоне портрета Кемаля Ататюрка опустил в урну желтый конверт с бюллетенем. После этого он вышел на улицу и «пошел в народ». Пока президент через ограждение пожимал руки избирателям, его помощники раздавали подарки. Презенты были подобраны в полном соответствии с традиционными ценностями, которые продвигает Эрдоган: девочки получали рыжеволосых пупсов, мальчики уходили с игрушечными машинками.

Фото: NEWS.ru Девочки уходили с участков с куклами, мальчики — с машинками

Красное и черное: кандидат от оппозиции и его супруга не сдавались

Тем временем в Анкаре исполнял свой гражданский долг кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Он также приехал голосовать с супругой Сельви, которая демонстрировала подчеркнуто светский образ. 72-летняя женщина, которая всю жизнь была домохозяйкой, но активно поддержала мужа на этих выборах и даже записывала его поддержку стримы с кухни, была в ярком коралловом жакете, оттенявшем строгий черный костюм супруга.

В отличие от Эрдогана его конкурент решил выступить с политическим заявлением, не отходя от избирательной урны. Кылычдароглу призвал всех граждан последовать ему примеру и прийти на участки, дабы «избавиться от угнетения, от авторитарного правления и принести в эту страну настоящую свободу и демократию».

Он посоветовал гражданам проявить сознательность и не расходиться с участков, а следить за ходом голосования, чтобы не допустить подтасовок. «Эти выборы проводятся в очень сложных условиях. Все виды клеветы были задействованы. Я доверяю здравому смыслу людей. Демократия обязательно придет в эту страну», — заключил Кылычдароглу.

Фото: Gunsu Ozmen/Keystone Press Agency/Global Look Press Кемаль Кылычдароглу голосует с супругой Эльви

На носилках и в подвенечном наряде: как турки демонстрировали гражданскую сознательность

По тому, как активно голосовали турки за пределами республики накануне, стало ясно, что явка обещает стать рекордной. По данным турецкого ЦИК, число избирателей, зарегистрированных в иностранных избирательных списках, к десяти утра воскресенья достигло 1 миллиона 895 тысяч 430 человек. Эксперты полагают, что голоса этих граждан могут сыграть ключевую роль в определении победителя.

Эрдоган похвалил активность избирателей. «Здесь только два кандидата, поэтому голосование закончится очень быстро. Мы впервые наблюдаем такое голосование на президентских выборах. В истории мира нет страны с явкой до 90%. Удачи нашей стране и нашему народу!» — заявил президент турецкому телеканалу TRT Haber.

Тем временем в турецких соцсетях появляются свидетельства необычайной гражданской сознательности. На один из участков привезли избирателя на носилках, а на другой лично пришла 113-летняя женщина, растрогавшая наблюдателей.

Еще было несколько молодоженов, которые решили проголосовать и расписаться в один день. А один политически сознательный гражданин прямо на участке встал на колено перед возлюбленной с кольцом и сделал ей предложение руки и сердца.

Барашки-избиратели, коты-наблюдатели, Человек-паук и другие курьезы

Турки известны как нация, которая трепетно относится к животным. Соцсети наводнили видео многочисленных котиков, которые по-хозяйски распоряжаются на избирательных участках, восседая прямо на пачках с бюллетенями. «Контролируют процесс», — шутят пользователи.

А хитом дня стала овечка, которая пришла проголосовать вместе с хозяйкой. Животное послушно проследовало в кабинку вслед за женщиной под возгласы умиления.

Наконец, на одном из участков обнаружился даже Человек-паук. Избиратель в экстравагантном костюме охотно позировал на камеры, но не сообщил, поддержит ли Эрдогана — известного противника «привнесенных с Запада образов».

Когда ждать первых итогов голосования

Первые итоги президентских выборов в Турции станут известны после 17:00 по местному времени (оно совпадает с московским), когда в республике закроются избирательные участки. Вообще, в Турции не принято обнародовать результаты экзитполов или предварительные неофициальные данные, но после первого тура 14 мая турецкий ЦИК передумал, и вскоре на лентах появились первые цифры.

До сих пор наблюдатели считали смену власти в Турции маловероятной, однако не исключали никаких сюрпризов. Одни опросы давали действующему президенту Эрдогану около 53% голосов во втором туре, по другим Кылычдароглу опережал соперника на примерно один процент.

Так что интриги этим выборам точно не занимать.

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