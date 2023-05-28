Кылычдароглу проголосовал на выборах и сделал заявление Кылычдароглу проголосовал на выборах и призвал граждан Турции сделать то же самое

Фото: Alp Eren Kaya/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кемаль Кылычдароглу

Оппозиционный кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу проголосовал на выборах, передает Cumhuriyet. После этого он обратился к гражданам страны с призывом также прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. По его словам, правильное решение поможет туркам заменить авторитарную форму правления в стране на демократию.

Я приглашаю всех наших граждан к избирательным урнам, чтобы избавиться от угнетения, избавиться от авторитарного правления и принести в эту страну настоящую свободу и демократию. <...> Эти выборы сделаны в очень сложных условиях. Все виды клеветы были сделаны. Я доверяю здравому смыслу людей. Демократия обязательно придет в эту страну, — сказал Кылычдароглу.

Оппозиционный политик поблагодарил своих избирателей за оказанное доверие.

Ранее действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также проголосовал на выборах нового главы республики.

По прогнозам турецких СМИ, победу на выборах может одержать Эрдоган. Предполагается, что ему удастся набрать порядка 53% голосов. Голосовавшие за него в первом туре объяснили свой выбор тем, что доверяют нынешнему президенту и верят в него. Они также отметили, что глава государства выполняет свои обещания, его пребывание у власти будет означать стабильность.