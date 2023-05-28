В Сети появилось видео голосования Эрдогана на президентских выборах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Реджеп Эрдоган

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл для голосования на президентских выборах. Как сообщают находящиеся на месте корреспонденты NEWS.ru, в 12:05 к школе, где проходит голосование, подъехал президентский кортеж.

Эрдоган с женой Эмине вышли из лимузина, их встретили члены правительства и руководители Партии справедливости и развития. Собравшиеся у школы жители приветствовали президента громкими криками. При этом Эрдоган не стал обращаться к собравшимся и зашел внутрь здания.

На пост главы государства, помимо Эрдогана, претендует кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. В первом туре разрыв между ними составлял более 4% голосов — 49,35% и 45% соответственно.

Ранее экс-кандидат в президенты Турции Синан Оган, набравший в первом туре 5,17% голосов, призвал поддержать Эрдогана. Кылычдароглу в свою очередь назвал «грехом» голосование за действующего президента.

По прогнозам турецких СМИ, победу на выборах может одержать Эрдоган. Предполагается, что ему удастся набрать порядка 53% голосов. Голосовавшие за него в первом туре объяснили свой выбор тем, что доверяют нынешнему президенту и верят в него. Они также отметили, что глава государства выполняет свои обещания, его пребывание у власти будет означать стабильность.