В Турции назвали грехом голосование за Эрдогана Соперник Эрдогана Кылычдароглу назвал грехом голосование за действующего президента

Фото: Mehmet Masum Suer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президентские выборы в Турции

Кандидат от оппозиции на выборах президента Турции Кемаль Кылычдароглу назвал «грехом» голосование за действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, передает портал Yeni Şafak. Кылычдароглу также назвал аморальными избирателей Республиканского альянса, от которого в выборах участвует Эрдоган.

Те, кто голосует за Эрдогана, не делайте этого, не поддавайтесь искушению. Искренний мусульманин не пойдет на такое великое искушение. Каждый должен быть нравственным, добродетельным, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Кылычдароглу пообещал ввести санкции против России в случае победы на выборах. По его мнению, Россия стоит за заговором и покушением на репутацию председателя партии «Отчизна» Мухаррема Индже, в результате чего тот выбыл из президентской гонки. Кроме того, Кылычдароглу выступил против соглашения с Россией о создании газового хаба. Он назвал проект угрозой для энергетической безопасности Турции и источником больших проблем в будущем.

В первом туре президентских выборов, который состоялся в Турции 14 мая, Кылычдароглу набрал 45% голосов. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган — 49,35%. Согласно прогнозам турецких СМИ, во втором туре победу может одержать Эрдоган, набрав 53% голосов. Второй тур состоится 28 мая.