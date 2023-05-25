Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу заявил Youtube-каналу Babala TV, что соглашение с Россией о создании газового хаба угрожает энергетической независимости страны и в будущем может создать большие проблемы. По его словам, в случае реализации этого проекта Анкара может увеличить свою зависимость от РФ до 70-80% в поставках энергоресурсов. Политик охарактеризовал это как «поражение и капитуляцию» Турции.

Вы говорите, что заключили соглашение с РФ о создании газового хаба. Если сейчас Турция зависима от РФ в плане энергетики на 30-40 процентов, то с созданием хаба зависимость увеличится до 70-80 процентов. Это же капитуляция! Мы проиграем!сказал Кылычдароглу.

Он при этом не стал приводить конкретные предложения на ближайшее будущее по усилению энергетической независимости Анкары.

Ранее глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил, что хаб по поставкам в Европу природного газа через территорию страны заработает максимум в течение года. По нему будут поставляться в том числе утраченные объемы транзита через «Северный поток», пояснил министр.