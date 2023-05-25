«Это капитуляция»: Кылычдароглу о газовом хабе России в Турции Кылычдароглу: газовый хаб России угрожает энергетической независимости Турции

Фото: Tunahan Turhan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу заявил Youtube-каналу Babala TV, что соглашение с Россией о создании газового хаба угрожает энергетической независимости страны и в будущем может создать большие проблемы. По его словам, в случае реализации этого проекта Анкара может увеличить свою зависимость от РФ до 70-80% в поставках энергоресурсов. Политик охарактеризовал это как «поражение и капитуляцию» Турции.

Вы говорите, что заключили соглашение с РФ о создании газового хаба. Если сейчас Турция зависима от РФ в плане энергетики на 30-40 процентов, то с созданием хаба зависимость увеличится до 70-80 процентов. Это же капитуляция! Мы проиграем! — сказал Кылычдароглу.

Он при этом не стал приводить конкретные предложения на ближайшее будущее по усилению энергетической независимости Анкары.

Ранее глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил, что хаб по поставкам в Европу природного газа через территорию страны заработает максимум в течение года. По нему будут поставляться в том числе утраченные объемы транзита через «Северный поток», пояснил министр.