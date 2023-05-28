Флаги, пончики и шарфы: как в Турции агитировали за Эрдогана и Кылычдароглу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Агитационный день накануне президентских выборов в Турции

В Турции стартовал второй тур президентских выборов. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган может на 8% опередить соперника от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, считает социологический центр Özdemir Araştırma. При этом до выборов оппозиции давали больше шансов, но турецкая власть подтвердила свои полномочия в парламенте, а Эрдоган с пятипроцентным отрывом победил в первом туре.

Он убежден, что, сохранив дружественные отношения с другими странами, Анкара может выступать посредником между Россией и Украиной. Если Эрдоган все-таки проиграет, Кылычдароглу пообещал ввести санкции против России.

Теперь победитель будет определен простым большинством голосов.

Как прошел агитационный день накануне президентских выборов в Стамбуле — в фоторепортаже NEWS.ru.