Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
В Турции стартовал второй тур президентских выборов. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган может на 8% опередить соперника от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, считает социологический центр Özdemir Araştırma. При этом до выборов оппозиции давали больше шансов, но турецкая власть подтвердила свои полномочия в парламенте, а Эрдоган с пятипроцентным отрывом победил в первом туре.
Он убежден, что, сохранив дружественные отношения с другими странами, Анкара может выступать посредником между Россией и Украиной. Если Эрдоган все-таки проиграет, Кылычдароглу пообещал ввести санкции против России.
Теперь победитель будет определен простым большинством голосов.
Как прошел агитационный день накануне президентских выборов в Стамбуле — в фоторепортаже NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Агитационный день накануне президентских выборов в Турции