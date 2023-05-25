Выборы в Турции: как Эрдоган и Кылычдароглу используют шанс на победу NEWS.ru проследил, как кандидаты на пост президента Турции ведут агитацию перед решающим голосованием

Фото: EPA/ТАСС

Действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган пока лидирует в опросах

Реджеп Тайип Эрдоган во втором туре президентских выборов Турции может набрать более 54% голосов. А его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — почти 46%. Такой прогноз дал социологический центр Özdemir Araştırma. Если действующего главу государства такой итог вполне устраивает, то его сопернику нужно очень постараться, чтобы одержать верх. NEWS.ru проследил, как кандидаты ведут агитацию в последние дни перед решающим голосованием, которое состоится в воскресенье, 28 мая.

Эрдоган отправился по местам землетрясения

Агитация для второго тура президентских выборов началась уже на следующий день после голосования 14 мая. О начале очередной избирательной кампании 15 мая объявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Енер. После того как Эрдоган в первом туре получил 49,24%, а Кылычдароглу — 45,07%, стало очевидно, что позиции действующего президента гораздо прочнее, чем показывала предвыборная социология.

«Результаты первого раунда голосования оказались для турецкой оппозиции не сказать что удручающими, но холодным душем. Большинство социологических опросов давали победу оппозиции как в парламенте, так и на президентских выборах. Социология в любом случае предвещала второй тур. Но после первого тура ожидалось, что Кемаль Кылычдароглу займет первое место с комфортной разницей в счете, что даст ему возможность дожать ситуацию во втором», — рассказал NEWS.ru тюрколог Иван Стародубцев.

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Эрдоган на встрече с жителями пострадавшей от землетрясения провинции Газиантеп

Однако выборы показали обратное. Турецкая власть подтвердила свои полномочия в парламенте, а президент Эрдоган с пятипроцентным отрывом победил в первом туре. То есть выбранная его политтехнологами предвыборная стратегия показала свою эффективность.

«Ему особо ничего менять не надо, стратегия доказала свою успешность, — считает эксперт. — 5% — это для него комфортная разница, по меркам турецкой политики она очень большая. В этой связи он отказался от какой бы то ни было активной предвыборной агитации по турецким регионам, сосредоточившись на провинциях, разрушенных подземными толчками».

В последние дни Эрдоган посещал южные провинции Малатья и Сивас, которые сильно пострадали от катастрофического землетрясения 6 февраля.

«Он достаточно активно проводит там встречи, показывая турецкому избирателю нацеленность на решение внутренних проблем страны», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Кылычдароглу пришлось сменить пиарщиков

Иначе обстоят дела у сторонников Кылычдароглу. Выборы показали, что для победы над Эрдоганом необходимо менять стратегию предвыборной агитации.

«Они поняли, что где-то крупно просчитались. Насколько мне известно, они поменяли аппарат, который отвечает за ведение агитационной кампании», — заметил Иван Стародубцев.

В этой ситуации одной из главных интриг второго тура стало то, за кого призовет голосовать третий участник президентской кампании, кандидат от националистического альянса ATA («Отец») Синан Оган, которому в первом туре отдали свои голоса более 5% избирателей.

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/ Global Look Press Оппонент Эрдогана Кылычдароглу все еще хочет побороться за президентское кресло

Уже 15 мая Оган выставил условия кандидатам для поддержки со стороны ATA, названного в честь основателя светского Турецкого государства Кемаля Ататюрка. Это сохранение светского характера государства, активная борьба с терроризмом, а также выдворение сирийских и других беженцев.

Эволюция Кылычдароглу: от проевропейского миролюбца к агрессивному националисту

Поначалу казалось, что эти условия больше подходили для кандидата от кемалистской Республиканской народной партии (РНП) Кылычдароглу, чем для лидера исламистской Партии справедливости и развития (ПСР) Эрдогана. И Кылычдароглу попытался принять этот пас Огана. В погоне за недостающими голосами он решил обновить имидж тихого проевропейского бухгалтера, сделав его более агрессивным, чтобы попытаться переманить на свою сторону избирателей-ультранационалистов.

«Высказывания Кылычдароглу стали намного жестче. До сих пор он исповедовал образ эдакого турецкого Ганди, был миролюбив. У него предвыборные ролики были такие духоподъемные, весенние, инклюзивные, можно сказать. А сейчас он перешел на националистические позиции, причем с крайним уклоном», — указывает Иван Стародубцев.

Так, Кылычдароглу пообещал выслать из страны всех беженцев, которых, по его словам, в Турции сейчас насчитывается около 10 миллионов человек. И которых, как заявил он на пресс-конференции 18 мая, в страну завезли «намеренно», чтобы «через продажу турецкого гражданства» обеспечить поддержку действующей власти.

«Я заявляю здесь, что отправлю всех беженцев домой, как только приду к власти, и точка», — заявил кандидат от оппозиции.

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press Кемаль Кылычдароглу пытается убедить турок голосовать за него во втором туре

«Отдельный вопрос, откуда он взял эту цифру — в Турции едва ли сильно больше четырех миллионов сирийских беженцев. Он посчитал, что проблема беженцев является для турецкого общества самой насущной, и все эти дни он бьет в одну точку», — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Альянс националистов раскололся

Однако ставка Кылычдароглу на крайний национализм не сыграла. С одной стороны, входящая в альянс ATA ультранационалистическая Партия победы выступила в его поддержку. «Мы достигли консенсуса по ряду вопросов с господином Кылычдароглу. Так что наша Партия победы приняла решение поддержать Кемаля Кылычдароглу во втором туре выборов президента Турции», — заявил лидер партии Умит Оздаг.

С другой стороны, сам кандидат «альянса отцов» Синан Оган призвал своих сторонников голосовать за действующего президента. То есть альянс ATA фактически раскололся. А Кылычдароглу для победы нужны все его голоса. «Решающим является слово Синана Огана — именно он набрал 5,2% голосов на президентских выборах», — подчеркивает Стародубцев.

Фото: Caglar Oskay/Keystone Press Agency/Global Look Press Синан Оган стал «делателем королей». Он призвал избирателей голосовать за Эрдогана

По словам эксперта, Оган — политик, нацеленный прежде всего на национализм, но не турецкий, а тюркский. «В свое время он работал в агентстве по сотрудничеству и координации в Азербайджане. И, будучи сам этническим азербайджанцем, он не может не относиться с симпатией к тому, что сделал президент Эрдоган в рамках концепции „Два государства — один народ“. То есть его симпатии были в принципе с самого начала очевидны», — поясняет эксперт.

Кроме того, никто не отменял здоровый политический практицизм: если власть взяла парламент, то выбирать оппозиционного кандидата в президенты — значит создавать в стране политический кризис. Наконец, вполне вероятно, что политики заключили взаимовыгодную сделку. «Сейчас и Синан Оган, и Эрдоган отрицают наличие каких-то договоренностей между собой. Но очевидно, что без должности Оган не останется. Победа оппозиции ничего Огану не давала, поэтому расчет абсолютно логичен», — говорит собеседник NEWS.ru.

Антироссийская карта Кылычдароглу: пообещал присоединиться к санкциям

Видимо, понимая, что расчет на крайних националистов не оправдывается, Кылычдароглу попытался вновь разыграть антироссийскую карту.

Накануне он заявил, что соглашение с Россией о создании газового хаба угрожает энергетической независимости страны и в будущем может создать большие проблемы. По его словам, в случае реализации этого проекта Анкара может увеличить свою зависимость от РФ до 70–80% в поставках энергоресурсов. Политик охарактеризовал это как «поражение и капитуляцию» Турции.

Еще до первого тура оппозиционер обвинил Россию в попытках вмешаться в турецкие выборы. А после заявил, что Эрдоган является «несамостоятельным лидером», зависимым от российского президента Владимира Путина. Сам же Кылычдароглу пообещал в случае победы присоединиться к санкциям Запада.

Эрдоган в ответ на эти обвинения даже не посчитал нужным оправдываться, заявив, что его соперник просто не разбирается в политике.

«Кемаль недоволен тем, что я поддерживаю хорошие отношения с господином Путиным. Он говорит, что будет подчиняться указаниям Запада и вводить санкции в отношении Путина. Вы абсолютно не разбираетесь в политике, господин Кемаль, уходите на отдых», — заявил турецкий президент.

Не исключено, что Кылычдароглу действительно придется уйти. «Должно случиться что-то поистине невероятное, чтобы Кемаль Кылычдароглу взял первое место и стал президентом страны», — заключил в беседе с NEWS.ru Иван Стародубцев.

Кто из двух кандидатов возглавит Турцию, станет известно совсем скоро.

Официальные итоги второго тура президентских выборов в Турции Высшая избирательная комиссия, как ожидается, обнародует 1 июня.

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