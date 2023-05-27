Кого выберет Турция — Эрдогана или Кылычдароглу? Репортаж из Стамбула NEWS.ru расспросил жителей крупнейшего мегаполиса Турции, за кого они будут голосовать и почему

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стамбул накануне президентских выборов в Турции

28 мая в Турции пройдет второй тур президентских выборов, который определит, кто из двух претендентов — действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган или кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — станет новым лидером страны. NEWS.ru расспросил жителей крупнейшего мегаполиса Турции Стамбула, за кого они будут голосовать и почему.

Как агитируют за Эрдогана и Кылычдароглу

Накануне решающего голосования Стамбул буквально утопает в предвыборной агитации. Огромный плакат с фигурой Кылычдароглу встречает людей еще на въезде в город со стороны Нового аэропорта. Устремленное в будущее сияющее лицо претендента на темном фоне, видимо, призвано показать каждому, какое мрачное прошлое турецкий народ вот-вот оставит позади и какое яркое солнце взойдет над страной 29 мая в случае победы оппозиции.

Не отстает и Эрдоган. Прямо над улицей среди протянутых вдоль проезжей части красно-белых флажков в цвет турецкого флага на полотнище парит его полный достоинства облик уверенного в себе, проверенного временем лидера на фоне уже сейчас безоблачного анатолийского неба.

«Продолжим путь с правильным человеком», — призывает турецкого избирателя лозунг на пропрезидентском плакате.

По улицам курсируют агитационные автомобили, в основном почему-то в поддержку оппозиционного претендента. Тут и там встречаются агитационные палатки обоих кандидатов: красно-белые, в цветах Республиканской народной партии (РНП), — за Кылычдароглу, и бело-желтые, в гамме Партии справедливости и развития (ПСР), — за Эрдогана. Из мощных колонок оглушает прохожих музыкальная пропаганда.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Стамбул накануне президентских выборов в Турции

Политически заряженная музыкальная пауза

Ориентированный на западные ценности кандидат от оппозиции завлекает избирателя ритмичным танцевальным европопом, стоящий на правоконсервативных началах инкумбент пытается достучаться до неопределившейся части электората духоподъемными песнопениями в национальном духе. Причем не только в записи, но и с живыми исполнителями.

Корреспондент NEWS.ru видел, какую толпу прохожих собрали у палатки ПСР фактурные усатые барабанщики в ярких этнических костюмах. Под их зажигательные бравурные марши танцевали вокруг и солидные пожилые мужчины, и колоритные женщины в разноцветных хиджабах, и маленькие дети в коротких штанишках.

Чувствуется, что Реджеп Эрдоган отрядил серьезные ресурсы, чтобы склонить на свою сторону симпатии известных оппозиционным гонором жителей огромного города на стыке Европы и Азии. Он лично приехал в Стамбул и каждый день проводит многотысячные митинги в разных районах мегаполиса. Здесь же он в воскресенье будет голосовать, потому что сам по рождению стамбулец.

Как стамбульцы готовятся к голосованию

А пока город не только готовится к гражданскому волеизъявлению, но и живет своей обычной жизнью. Вечером в пятницу на вечно шумной пешеходной улице Истикляль о том, что страна находится в разгаре политической борьбы, напоминают только растяжки с суровым ликом основателя Турецкой Республики Кемаля Ататюрка и национальные флаги над головами туристов и досужих зевак.

За столиками многочисленных кафе неспешно наслаждаются едой и напитками жители и гости мегаполиса. У дверей ночных клубов, из которых рвется на улицу самая разная музыка — от техно до этники, вылавливают посетителей улыбчивые, но очень прилипчивые зазывалы.

Тем не менее ощущается некоторая нервозность. 21-летний студент Мустафа с проколотой бровью и модной стрижкой собирается в воскресенье голосовать за Кылычдароглу. Потому что, как сказал он корреспонденту NEWS.ru, молодежь хочет перемен и «возвращения к демократии». Однако повторить то же самое на камеру — всё по законам гласности — он наотрез отказался. И таких, как Мустафа, немало. Стамбульцы на площади Таксим, которые без опаски рассказывали о своих политических предпочтениях в приватной беседе, тут же замолкали, как только речь заходила об официальном интервью.

Что говорят сторонники Кылычдароглу

Более словоохотливым оказался полукурд-полутурок Шарва. Ему тоже 21 год, и он тоже, довольно предсказуемо, оказался за Кылычдароглу.

«Хочу, чтобы пришла новая власть, чтобы в Турции начались изменения. Не могу сказать, что Эрдоган плохой человек или президент. Но он более 20 лет у власти, хватит. Хотим, чтобы он ушел. Пусть следующие пять лет на посту президента будет Кылычдароглу», — заявил он NEWS.ru.

За оппозиционного кандидата будет голосовать и эффектная 35-летняя брюнетка Бильге, которой на Истикляле принадлежит магазинчик сумок и дорожных принадлежностей. По ее словам, раньше при Эрдогане было намного лучше. Но со временем становилось все хуже.

«Он перестал управлять страной так, как бы хотелось нам, ее гражданам. Поэтому я буду голосовать за Кылычдароглу. Хочу, чтобы он поправил экономическую ситуацию в стране. И чтобы он решил проблему сирийских беженцев. Чтобы они уехали к себе на родину», — подчеркнула собеседница NEWS.ru.

Фото: NEWS.ru Бильге

А кто и почему поддерживает Эрдогана?

Вообще, найти в таком глобализованном, открытом миру мегаполисе, как Стамбул, сторонников ориентированного на традиционные исламские ценности Эрдогана не так уж просто. Недаром он прикладывает заметные усилия, чтобы перетянуть на свою сторону колеблющихся. Но поддержка у действующего президента в его родном городе, конечно, есть.

26-летний бизнесмен Абдулла в стильном светло-сером пиджаке с ярко-красной гвоздикой в петлице уверен, что голосовать надо только за нынешнего главу государства.

«Эрдоган — это человек из народа. Он за 20 лет сделал столько, сколько не сделал ни один правитель Турции за предыдущие 100 лет. Он и сейчас делает. И будет делать. Мы хотим, чтобы он дальше продолжал работать на благо страны», — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.

Фото: NEWS.ru Абдулла

44-летний Таха, который работает в компании, продающей в Россию обувь, также поддерживает действующего президента.

«Эрдоган — лидер с твердой позицией, со здравым стержнем. Он создал систему, непохожую на западные, — с центрами власти, которые объединил сам. Я не доверяю Кылычдароглу. Если в Турции будет другой лидер, не Эрдоган, то вся система может измениться», — поделился опасениями житель Стамбула. По его мнению, «Турции нужен сильный лидер — такой, каким в России является Путин».

Фото: NEWS.ru Таха

33-летний Ибрагим в беседе с NEWS.ru отметил теплые отношения между Россией и Турцией. «Тайип Эрдоган и господин Путин выстроили крепкие отношения между нашими странами. Конечно, мы хотим, чтобы отношения Турции и России стали ещё лучше. Мы хотим, чтобы Турция и Россия стали братскими странами — такими же, как сейчас являются Турция и Азербайджан», — сказал он.

Мужчина убежден, что нынешний президент «делает для Турции всё, что в его силах».

«Какие доказательства вам нужны? Дороги, самолеты, образование, здравоохранение — улучшения во всех сферах, сделанные Эрдоганом, видны невооружённым глазом. Он оправдывает все наши ожидания», — заключил Ибрагим.

Фото: NEWS.ru Ибрагим

Кто станет новым президентом Турции — Эрдоган или Кылычдароглу, — мы узнаем уже в воскресенье, 28 мая. Для победы во втором туре каждому из них нужно набрать простое большинство голосов.

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