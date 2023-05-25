Политолог рассказал о предвыборной тактике Кылычдароглу Политолог Курбанов: Кылычдароглу бьет по слабым местам Турции в предвыборных речах

Фото: Alp Eren Kaya/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кемаль Кылычдароглу

Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу своими предвыборными заявлениями надеется нанести ущерб по рейтингу действующего главы Реджепа Тайипа Эрдогана, рассказал в разговоре с «ПолитЭкспертом» политолог Маис Курбанов. По его словам, такая тактика является «странной».

Второй тур президентских выборов в Турции пройдет 28 мая. В первом туре Эрдоган получил 49,52% голосов избирателей, а Кылычдароглу — 44,88%. Чтобы победить во втором туре, кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. Маис Курбанов отметил, что кандидат от оппозиции пользуется поддержкой стран Запада.

Они все силы бросили на то, чтобы привести Кылычдароглу к победе. Сам оппонент Эрдогана тоже не стоит на месте — обещает золотые горы и говорит то, что не соответствует действительности. За его словами ничего нет, — высказал мнение политолог.

Он напомнил, что когда Эрдоган пришел к власти, турецкая промышленность и технологии нуждались в развитии. С тех пор страна сделала большой рывок, добавил он.

В одном из недавних выступлений Калычдароглу назвал создание на территории Турции газового хаба «капитуляцией» перед Россией и увеличением энергетической зависимости его страны. Курбанов назвал подобные утверждения странными: кандидат не может не знать, что транзит углеводородов в Европу позитивно влияет на экономику.

Кылычдароглу в предвыборных речах ищет слабые места Турции и бьет по ним. Попытка обвинить Эрдогана в том, что страна попадет в газовую зависимость, звучит странно. Дело в том, что благодаря политику страна, наоборот, стала основным коридором для транзита углеводородов в Европу, — подчеркнул эксперт.

По мнению Курбанова, турецкие избиратели хорошо понимают тактику Кылычдароглу, поэтому шансы действующего президента на победу во втором туре довольно высоки.

Ранее социологический центр Özdemir Araştırma оценил шансы действующего президента Турции на победу во втором туре в 54%, а его соперника от оппозиции — почти в 46%.