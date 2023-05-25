Партии курдов поддержат Кылычдароглу на выборах президента Турции Партии курдов поддержат Кемаля Кылычдароглу во II туре выборов президента Турции

Фото: Murat Kocabas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прокурдские партии Турции подтвердили свою поддержку кандидата в президенты от оппозиции Кемаля Кылычдароглу во втором туре выборов, который пройдет 28 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица от Народно-демократической партии (ДПН) и «Левой партии зеленых» (YSP).

Режим, созданный (Реджепом Тайпом) Эрдоганом и его партнерами, является причиной социальных проблем, которые сейчас возникают, — заявиласопредседатель ДПН Первин Булдан.

Также один из пунктов совместного протокола гласит, что стороны намерены продолжать борьбу с терроризмом, в том числе «Рабочей партией Курдистана», и отказаться от назначения на государственные должности тех, чья связь с террористами доказана.

До этого Эрдоган заявил, что будет готов покинуть свой пост, если не получит поддержку большинства на президентских выборах. По его словам, он и его партия посчитают выборы легитимными даже в случае победы лидера оппозиции.

Востоковед Иван Стародубцев предположил, что от результатов президентских выборов в Турции зависит дальнейшее развитие отношений Анкары с Москвой. Он отметил, что наиболее предпочтительным и предсказуемым для России политиком является действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган