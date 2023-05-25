Прокурдские партии Турции подтвердили свою поддержку кандидата в президенты от оппозиции Кемаля Кылычдароглу во втором туре выборов, который пройдет 28 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица от Народно-демократической партии (ДПН) и «Левой партии зеленых» (YSP).
Режим, созданный (Реджепом Тайпом) Эрдоганом и его партнерами, является причиной социальных проблем, которые сейчас возникают, — заявиласопредседатель ДПН Первин Булдан.
Также один из пунктов совместного протокола гласит, что стороны намерены продолжать борьбу с терроризмом, в том числе «Рабочей партией Курдистана», и отказаться от назначения на государственные должности тех, чья связь с террористами доказана.
До этого Эрдоган заявил, что будет готов покинуть свой пост, если не получит поддержку большинства на президентских выборах. По его словам, он и его партия посчитают выборы легитимными даже в случае победы лидера оппозиции.
Востоковед Иван Стародубцев предположил, что от результатов президентских выборов в Турции зависит дальнейшее развитие отношений Анкары с Москвой. Он отметил, что наиболее предпочтительным и предсказуемым для России политиком является действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган