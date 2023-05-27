В Турции рассказали, какими будут отношения с Россией при Кылычдароглу В Турции пообещали сохранить добрые отношения с Россией после избрания президентом Кылычдароглу

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всеобщие выборы в Турции 2023 года

В случае победы на президентских выборах в Турции кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу страна сохранит добрососедские отношения с Россией, заявил ТАСС источник в Народно-республиканской партии. Второй тур выборов намечен на 28 мая.

Как заявил ранее господин Кылычдароглу, мы всегда ценили хорошие отношения с нашим соседом — Россией. Уверяю, что когда он победит на выборах, добрососедские отношения между Турцией и Россией сохранятся, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Кылычдароглу пообещал ввести санкции против России в случае победы на выборах. По его мнению, Россия стоит за заговором и покушением на репутацию председателя партии «Отчизна» Мухаррема Индже, в результате чего тот выбыл из президентской гонки. Кроме того, Кылычдароглу выступил против соглашения с Россией о создании газового хаба. Он назвал проект угрозой для энергетической безопасности Турции и источником больших проблем в будущем.

В первом туре президентских выборов, который состоялся в Турции 14 мая, Кылычдароглу набрал 45% голосов. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган — 49,35%. Согласно прогнозам турецких СМИ, во втором туре победу может одержать Эрдоган, набрав 53% голосов.