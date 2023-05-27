Турция готовится ко второму туру президентских выборов, который пройдет в воскресенье, 28 мая. Первый тур президентских выборов прошел в Турции 14 мая. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35% голосов, а сопернику от оппозиции Кемалю Кылычдароглу удалось заручиться поддержкой 45% избирателей. Теперь победитель будет определен простым большинством голосов.