Улицы Стамбула накануне второго тура президентских выборов
Турция готовится ко второму туру президентских выборов, который пройдет в воскресенье, 28 мая. Первый тур президентских выборов прошел в Турции 14 мая. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35% голосов, а сопернику от оппозиции Кемалю Кылычдароглу удалось заручиться поддержкой 45% избирателей. Теперь победитель будет определен простым большинством голосов.
По оценке газеты Hürriyet, действующий президент победит с 53,7% голосов, получив 1,75% голосов экс-кандидата на пост главы государства Синана Огана. 1,25% голосов перейдут оппоненту Эрдогана Кемалю Кылычдароглу, остальные колеблющиеся избиратели будут распределены пропорционально.
Фоторепортаж с улиц Стамбула - в галерее NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Улицы Стамбула накануне второго тура президентских выборов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Улицы Стамбула накануне второго тура президентских выборов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Улицы Стамбула накануне второго тура президентских выборов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Улицы Стамбула накануне второго тура президентских выборов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Улицы Стамбула накануне второго тура президентских выборов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Улицы Стамбула накануне второго тура президентских выборов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Улицы Стамбула накануне второго тура президентских выборов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Улицы Стамбула накануне второго тура президентских выборов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Улицы Стамбула накануне второго тура президентских выборов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Улицы Стамбула накануне второго тура президентских выборов