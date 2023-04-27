Эрдоган и Путин открыли «Аккую». Почему эта турецкая АЭС так важна NEWS.ru выяснил, в чем особенность реакторов, изготовленных в России для АЭС «Аккую»

Фото: akkuyu.com

АЭС «Аккую»

Состоялся запуск реактора атомной электростанции «Аккую» — первой АЭС на территории Турции, которую строит российская госкорпорация «Росатом». В церемонии 27 апреля приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. NEWS.ru выяснил, в чем особенности электростанции и насколько важен этот проект для Анкары и для Москвы.

Что такое АЭС «Аккую»

АЭС «Аккую» — это первая атомная электростанция на территории Турции. Соглашение о строительстве объекта в мае 2010 года заключили правительства России и Турции. Местом для размещения станции была выбрана площадка на побережье Средиземного моря недалеко от городка Буюкеджели между Аланьей и Мерсином.

27 апреля прошла доставка и загрузка первой партии ядерного топлива в реактор энергоблока № 1 АЭС «Аккую». Всего на станции будет четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+, сообщили NEWS.ru в компании «Аккую Нуклеар», дочерней структуре Росатома, которая непосредственно занимается строительством электростанции.

Фото: akkuyu.com АЭС «Аккую»

Как пояснил NEWS.ru член общественного совета Росатома Олег Муратов, это первый случай, когда на атомной станции за пределами Союзного государства России и Белоруссии Росатом ставит реакторы поколения III+. Хотя в целом «ВВЭР-1200 — это самый распространенный тип реактора. В мире сейчас работает порядка 420 реакторов, из них две трети — такого типа. Это реакторы с водой под давлением, ВВЭР — водо-водяной энергетический реактор», — сказал Муратов.

По его словам, поколение III+ — это реакторы, которые полностью удовлетворяют постфукусимским требованиям безопасности.

«У них есть не только активные системы безопасности, с которыми должен работать оператор, но еще и пассивные. Это когда реактор глушится автоматически, не требуя вмешательства оператора», — добавил эксперт.

Как в церемонии участвовали Путин и Эрдоган

В церемонии загрузки топлива по видеосвязи приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Сначала предполагалось, что церемония с участием двух лидеров начнется в 13:30 по Москве. Однако позже в администрации президента Турции сообщили, что она переносится на 16:00. Перед началом церемонии прошли телефонные переговоры Путина и Эрдогана.

«Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за его вклад в строительство атомной электростанции „Аккую“», — сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.

О содержании переговоров уже во время церемонии запуска АЭС рассказал Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru

«Главное — мы условились и далее углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать поступательный рост двустороннего товарооборота, который по итогам 2022 года превысил $62 млрд, а также — поощрять приток встречных инвестиций, помогать бизнес-структурам двух государств выходить на рынки друг друга», — сказал российский лидер.

По его словам, АЭС «Аккую» — это флагманский проект, который «несет как обоюдные экономические выгоды, так и, безусловно, способствует укреплению многопланового партнерства» между Россией и Турцией.

В свою очередь Эрдоган заявил, что теперь Турция присоединилась к клубу стран с атомной энергетикой.

«С доставкой ядерного топлива на нашу электростанцию по воздуху и морю, „Аккую“ приобрела статус ядерного объекта. Европейская комиссия признала ядерную энергию „зеленой энергетикой“. Наша страна, пусть и с опозданием в 60 лет, присоединяется к клубу ядерных держав мира», — сказал турецкий президент.

В церемонии на площадке строительства АЭС также приняли участие глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, гендиректор Росатома Алексей Лихачев и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Фото: President of Russia/globallookpress.com Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Лихачев с площадки АЭС обратился к Владимиру Путину с просьбой разрешить передать сертификат на доставленное ядерное топливо Донмезу.

«Безусловно, разрешаю», — ответил Путин.

Что именно произошло 27 апреля

По словам Олега Муратова, ядерное топливо было доставлено на АЭС заранее.

«Топливо давно уже было завезено. Все уже загружено. Это наше оксидное топливо, урановое, изготавливается в Электростали. Оно очень широко используется, не только на наших электростанциях, но и на АЭС западного дизайна. Это оксид урана с обогащением по 235-му изотопу около 5%», — рассказал он NEWS.ru.

Таким образом, 27 апреля состоялся фактический запуск реактора первого энергоблока АЭС.

«Когда загружается топливо, уран распадается и появляется поток нейтронов. Нужно его довести до запуска самоподдерживающейся реакции. Это называется физический пуск реактора. Но турбины еще не нагружаются и станция пока не работает. Когда мощность доводится до 20% от проектной, и в турбину начинает поступать пар. Это называется толчок турбины. Станция начинает работать в тестовом режиме», — сказал Муратов.

Почему «Аккую» важна для Турции и для России

В промышленную эксплуатацию первый блок АЭС «Аккую» должен быть введен в следующем году.

«Загрузка топлива, испытания, калибровка и подготовка к промышленному производству будут произведены в течение года, и мы надеемся, что первый блок начнет выработку электроэнергии», — сообщил Эрдоган. По его словам, оставшиеся три блока электростанции будут введены в эксплуатацию с разницей в один год.

После выхода АЭС «Аккую» на проектную мощность она будет вырабатывать около 35 млрд кВт∙ч в год. Как сообщили NEWS.ru в Росатоме, этого объема достаточно, чтобы обеспечивать электроэнергией крупный мегаполис, например, Стамбул. В целом, АЭС «Аккую» будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.

«После ввода „Аккую“ в эксплуатацию наши потребности в природном газе снизятся на 7 млрд кубометров. Таким образом ежегодно для экономики страны будет сэкономлено $6,5 млрд», — сказал турецкий президент.

Напомним, на прошлой неделе Эрдоган дал старт поставкам в страну газа с месторождения в Черном море.

По словам члена общественного совета Росатома Валерия Меньщикова, проект АЭС «Аккую» важен для госкорпорации «Росатом» и для России.

Фото: akkuyu.com АЭС «Аккую»

«Мы говорим: дружите с нами! Мы никаких предварительных условий не ставим, а делаем дело. Мы на примере „Аккую“ показываем, что мы работаем честно, по тем договорным обязательствам, которые подписали. Не уклоняемся от своих обязательств. Мы честные партнеры. Это пример того, что мы — корпорация „Росатом“ и государство Россия — делаем свое дело без всяких двойных стандартов. Мы последовательны, в этом наше преимущество», — подчеркнул эксперт в беседе с NEWS.ru.

Останется ли «Аккую» единственной турецкой АЭС

После завершения строительства первой турецкой АЭС власти страны намерены активизировать разработку проекта второй станции.

«Надеюсь, ускорим подготовку для второй атомной электростанции нашей страны», — добавил Эрдоган.

Однако ранее конца десятилетия ждать начала строительства в Турции новой АЭС не стоит, уверен Муратов.

«У них есть планы построить вторую АЭС на севере, на берегу Черного моря. Но никакого решения по поводу второй станции пока не принято. И кто будет строить, пока неизвестно. Если они примут решение в 2023–2024 году, то само строительство начнется только ближе к 2030-му», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Чем еще Россия помогает Турции

Как сообщили NEWS.ru в компании «Аккую Нуклеар», Россия не только строит первую турецкую АЭС, но и готовит для ее эксплуатации квалифицированный персонал. С 2011 по 2023 год в российских вузах прошли обучение более 300 специалистов из Турции.

244 студента по программам «Атомные станции: проектирование, эксплуатация, инжиниринг», «Радиационная безопасность» и «АСУ ТП» окончили российский научный ядерный университет МИФИ, ещё 72 человека прошли профессиональную подготовку в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете имени Петра Великого (СПбПУ).

Фото: akkuyu.com

Сейчас в России по целевой программе подготовки специалистов для АЭС «Аккую» продолжают обучение 24 турецких студента.

Для эксплуатационного персонала АЭС «Аккую» в феврале этого года началось строительство жилого городка. Он рассчитан на проживание более шести тысяч человек. Строительство будет проводиться в три этапа, по окончании работ будет готово более 2700 квартир. Площадь жилого городка составит более 700 тысяч кв. м.

«Мы строим мощную атомную структуру, которая позволит им не только развивать ядерную энергетику, но и готовить специалистов по широкому профилю. Никто кроме Росатома не предлагает большую программу по подготовке специалистов, гражданским ядерным технологиям, по развитию ядерной медицины, созданию изотопной продукции. Перспективы огромные!» — указывает Меньщиков.

Расчетный срок эксплуатации АЭС «Аккую» — 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.