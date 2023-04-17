Выборы в Турции: как Эрдоган поднял страну за 20 лет, что будет дальше Какие изменения произошли в Турции за время правления Эрдогана

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

В Турции 14 мая пройдут очередные президентские выборы. Основным соперником действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана является кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Однако лидер Турции сохраняет крепкие позиции во многом благодаря тем достижениям, которых добился за 20 лет правления: в 2003 году он занял пост премьер-министра, а с 2014-го возглавляет страну в качестве президента.

Как Эрдоган пришел к власти

Эрдоган и его Партия справедливости и развития (ПСР) пришли к власти на фоне экономического кризиса 2001–2002 годов, который вызвал разочарование в обществе проводившейся до этого либеральной политикой, согласованной с Международным валютным фондом (МВФ). Если в 2000 году ВВП страны составлял $274 млрд, то в 2001-м — $201 млрд, то есть турецкая экономика за один год сократилась более чем на 26%.

Следствием стал огромный дефицит внешней торговли — страна импортировала почти в два раза больше, чем экспортировала. Для покрытия дефицита властям пришлось активно кредитоваться у того же МВФ. Страна набрала $23 млрд долгов при размере всей турецкой экономики в $200 млрд. Одновременно резко выросла налоговая нагрузка на экономику. Бизнес должен был отдавать государству до 44% своих доходов.

В итоге на парламентских выборах в ноябре 2002 года с огромным отрывом победила партия Эрдогана, получив 363 места из 550, что позволило впервые за полтора десятилетия сформировать однопартийное правительство, которое он и возглавил.

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган

Как Эрдоган развивал экономику

Чтобы вытащить страну из экономической пропасти, Эрдоган сделал ставку на возрождение промышленного потенциала Турции, а также на развитие туризма.

Однако прежде всего нужно было справиться с инфляцией, которая в 2001 году превышала 50%. Для этого в 2004–2005 годах правительство провело денежную реформу. Инфляция снизилась до 8%, что укрепило турецкую лиру.

В Турции было открыто множество свободных экономических зон (СЭЗ), где действовали специальные налоговые условия для компаний, у которых более 85% продукции шло на экспорт. Они освобождались от налога на прибыль, налога на сотрудников, НДС на импорт комплектующих. Кроме того, государство стало выдавать льготные кредиты бизнесу, но только для производителей продукции.

Сейчас на территории страны работают 18 СЭЗ. Их совокупный торговый оборот в последние годы растет двузначными темпами и в 2022 году достиг $33 млрд.

В результате такой политики ВВП Турции показал впечатляющий рост, превышающий 7% в год, и с 2002 по 2013 год достиг отметки в $950 млрд. То есть экономика выросла почти в пять раз.

Ставка на экспорт сохранилась и после того, как Эрдоган пересел из премьерского кресла в президентское в 2014 году.

По словам главного редактора издания «МК -Турция» Яшара Ниязбаева, у Эрдогана свое видение экономики.

«Он называет это „новой экономической моделью“, когда предпочтение отдается экспортной продукции. Рост экспорта обусловлен низкими процентами и дешевой лирой. Это делает турецкую продукцию более привлекательной. По замыслу, учитывая логистику, даже привлекательней китайской продукции», — рассказал он NEWS.ru.

Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган, 2009 год

Как Эрдоган развивает сотрудничество с Россией

Турецкой экономике пока не удалось до конца преодолеть дисбаланс по текущему счету. Импорт все еще превышает экспорт. Так, в феврале-марте этого года дефицит счета текущих операций достигал $25,6 млрд. Во многом это обусловлено зависимостью Турции от импорта энергоносителей.

Необходимость завозить углеводороды для динамичного развития экономики сформировала и особые отношения Турции с Россией. Поставки из РФ в феврале 2023 года заняли первое место в объеме турецкого импорта, превысив $4,1 млрд. Это особенно значимо, учитывая, что Турция является страной НАТО.

«Эрдоган проводит самостоятельную политику, исходя из своих интересов. За 20 лет правления некоторые из этих интересов были скорректированы и перенаправлены. В частности, российско-турецкие отношения при Эрдогане развиваются только возрастающими темпами. Разумеется, между странами были и конфликтные ситуации. Но они доказали, что Москва и Анкара умеют вовремя разрешать любые разногласия путем переговоров», — напомнил NEWS.ru турецкий политолог Тогрул Исмаил.

В последние годы энергетическое сотрудничество России и Турции привело к превращению Турции в крупного транзитера энергоносителей, особенно после ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» в январе 2020 года. Однако турецкие власти работают над снижением зависимости от импортных энергоресурсов. Уже в этом месяце должна начаться добыча газа на турецких месторождениях в Черном море. Их проектная мощность составить около 3,5 млрд кубометров в год. Это 7% от внутренних потребностей страны.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин предложил превратить Турцию в так называемый энергетический хаб, через который российские углеводороды будут поставляться на европейские рынки. Однако расширение экономического сотрудничества Москвы и Анкары происходит на фоне сильнейшего западного давления. Особенно из-за того, что турки отказались поддержать американские и европейские санкции против России. А в сентябре 2017 года, несмотря на прямые угрозы США запретить поставки Турции истребителей пятого поколения F-35, Анкара закупила российские ЗРК С-400 на сумму $2,5 млрд.

«Параллельно Эрдоган ведет сотрудничество и с ЕС, и с Вашингтоном, и со странами НАТО. Но в Анкаре придерживаются того, что антироссийские санкции — это решение не Совбеза ООН, а США и других западных стран. Поэтому Турция, отказываясь вводить какие-то ограничения против России, не нарушает ничьи правила и имеет на это право. Санкциями вопросы не решаются», — уверен Исмаил.

Фото: tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Как Эрдогану удается проводить самостоятельную внешнюю политику

Независимая внешняя политика Эрдогана стала следствием разочарования турецкого общества в перспективах европейской интеграции страны. Долгие годы Турция стремилась стать членом Евросоюза, подав заявку на вступление еще в 1987 году. Однако статус кандидата Анкара получила лишь в 1999 году.

При этом к реальному присоединению Турции к ЕС европейцы не были готовы, так как опасались наплыва иммигрантов с другой цивилизационной основой, которая могла привести к ускоренной исламизации континента. Поэтому вопрос вступления Турции в Евросоюз был снят с повестки дня, а правительство Эрдогана выбрало путь борьбы за региональное лидерство.

Свою роль сыграл и экономический кризис 2001–2002 годов, ставший следствием либеральной политики и нанесший удар по прозападным устремлениям турецкого общества.

Чего достиг Эрдоган

Широкое поле для новой внешней политики предоставила начавшаяся в Сирии в 2011 году гражданская война. Очевидным интересом Анкары было обезопасить свои южные границы и по возможности поставить заслон поддержке курдских сепаратистов со стороны сирийских курдов. А также проверить боеспособность собственной армии, для модернизации которой было много сделано в предшествующие годы.

Участие турецкой армии в сирийском конфликте делает Анкару необходимым участником будущих переговоров для его разрешения. Что само по себе повышает международный престиж турецкого президента.

Другим большим внешнеполитическим успехом Эрдогана стало триумфальное завершение 44-дневной войны Азербайджана за Карабах осенью 2020 года. Своими военными успехами Баку был во многом обязан турецкой материально-технической и политической поддержке. Ярким подтверждением этого успеха стал парад в Баку 10 декабря 2020 года. Его вместе с коллегой Ильхамом Алиевым принимал и Реджеп Эрдоган, который специально приехал в Азербайджан.

Еще одной возможностью для укрепления внешнеполитического положения Турции стал конфликт на Украине. Анкара выступила гарантом зерновой сделки между Россией и Украиной, а также посредником в обмене военнопленными. В Стамбуле же весной 2022 года проходили и первые после начала конфликта переговоры украинской и российской делегаций. Хотя они ни к чему не привели, но сам факт выбора турецкого мегаполиса в качестве площадки для переговоров демонстрировал доверие к Эрдогану как со стороны Киева, так и Москвы.

«Даже сейчас, после начала СВО, Анкара пытается сохранять нейтралитет. У Турции есть свои интересы, поэтому она торгует и с Россией, и с Украиной, и другими странами. Турция — единственная страна, где прошли переговоры глав МИД России и Украины, проводились встречи делегаций. Именно при посредничестве Эрдогана была подписана продуктовая сделка», — напомнил NEWS.ru Исмаил.

Made in Turkiye: беспилотники и бронетранспортеры

Ставка Эрдогана на проведение независимой и активной внешней политики требовала делать особый акцент на развитии собственного военно-промышленного комплекса. В 2007 году вступил в действие «Стратегический план департамента оборонной промышленности на 2007–2011 годы», в котором особая роль отводилась созданию местной производственной базы.

Благодаря его реализации уже в 2011 году показатель обеспеченности потребностей ВС Турции в вооружениях за счет собственного ВПК составил 54%. Две турецкие военно-промышленные компании — ASELSAN и Turkish Aerospace Industries — вошли в список 100 крупнейших оборонно-промышленных компаний мира.

«Пик развития ВПК Турции пришелся на время правления Эрдогана. Анкара начала производить именно турецкие образцы военной техники, которые завоевывали мировые оружейные рынки. Прежде всего, Турция стала основным поставщиком колесной бронетехники — бронетранспортеров „Парс“ и „Арма“, которые поставлялись в ОАЭ, где налажено их лицензионное производство, в Бахрейн, Малайзию, ряд стран Африки», — рассказал NEWS.ru эксперт РСМД по Ближнему Востоку Кирилл Семенов.

Фото: tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

За годы правления Эрдогана Турция стала не только крупным производителем, но и экспортером вооружений. В 2021 году она заняла 11-е место среди мировых поставщиков оружия, продав вооружений на $380 млн. Пожалуй, наиболее известным продуктом и даже эмблемой турецкого ВПК на внешних рынках оказались ударные беспилотники «Байрактар».

«БПЛА „Байрактары“ завоевали мировые рынки во время нахождения Эрдогана у власти и распространились во многих странах Европы, Африки и Азии», — напомнил Семенов.

Перспективная турецкая оборонка

Кроме того, при Эрдогане у Анкары появились свои артиллерийские системы, реактивная система залпового огня, программа создания собственных танков. До конца текущего месяца турецкие военные получат для испытаний два образца танка Altay — первого собственно турецкого танка. В серийное производство он должен пойти в 2025 году. В прошлом году также прошли испытания первой баллистической ракеты Tayfun турецкого производства.

«Все это произошло во время правления Эрдогана. До того турецкое вооружение не присутствовало на мировых рынках. Конечно, все это создавалось не с нуля. Тут развивался военно-промышленный потенциал, который накапливался до этого. Эрдоган решил сделать Турцию полностью самостоятельной в этом плане, менее зависимой от западных поставок и даже конкурентом для вооружения из других стран. Собственно, ему это удалось», — отмечает Семенов.

Кто победит на выборах президента Турции

За 20 лет пребывания Реджепа Эрдогана на вершине власти Турция продемонстрировала впечатляющий прогресс в своем развитии. Из второсортной страны на иждивении у МВФ Турция превратилась в крупнейшую региональную державу, влияние которой простирается значительно дальше собственных границ. Поэтому такое значение как для будущего самой Турции, так и других стран приобретают выборы 14 мая.

Сейчас Эрдоган предпринимает значительные усилия, чтобы укрепить свои позиции. Правящая партия старается сделать все возможное для скорейшего возведения нового жилья для пострадавших от землетрясения 6 февраля на юго-востоке страны.

17 апреля Эрдоган объявил, что в ближайшее время, вероятно, еще до выборов, откроется Стамбульский финансовый центр (IFC), который должен сделать турецкий мегаполис одной из финансовых столиц мира наряду с Нью-Йорком, Лондоном, Гонконгом, Франкфуртом. С 20 апреля начнется добыча на газовом месторождении Сакарья. До того, 8 апреля, парламент Турции начал вносить изменения в законодательство страны, необходимые для запуска Международного центра торговли газом.

Нужно ли Турции, чтобы Эрдоган победил? Внутри самой страны есть разные мнения, но вклад действующего президента в развитие государства никто не возьмется отрицать. А учитывая напряженную геополитическую ситуацию, вряд ли сейчас удачный момент для смены лидера и, соответственно, курса. В нынешней непредсказуемой обстановке в мире для Турции лучше, чтобы у руля оставался человек, который действительно умеет эффективно управлять страной и даже в сложнейших условиях не поддается внешнему давлению, а проводит последовательную политику и ставит во главу угла национальные интересы.