Россия и Турция официально оформили доставку топлива на АЭС «Аккую»

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Власти России и Турции официально оформили доставку ядерного топлива на 1-й энергоблок атомной турецкой электростанции «Аккую». Глава Росатома Алексей Лихачев попросил у российского президента Владимира Путина разрешение на передачу сертификата главе Минэнерго Турции Фатиху Донмезу. Тот ответил согласием, передает РИА Новости.

Безусловно, разрешаю, — сказал Путин.

После этого на церемонии был поднят флаг мирного атома — символ того, что Турция присоединилась к странам с атомной энергетикой.

26 апреля стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в открытии АЭС «Аккую» в режиме видеоконференции. Накануне турецкий лидер вынужденно прервал интервью в прямом эфире из-за «желудочного гриппа». Врачи посоветовали президенту отказаться от публичных мероприятий на некоторое время, чтобы восстановить здоровье.

Позже Центр борьбы с дезинформацией при президенте Турции в своем официальном Twitter-аккаунте опроверг слухи о том, что глава государства пережил сердечный приступ. Информацию об инфаркте распространили некоторые местные СМИ.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президент России Владимир Путин также примет участие в церемонии загрузки топлива на АЭС «Аккую» по видеосвязи. По его словам, после мероприятия по доставке ядерного топлива для первого блока станция получит статус ядерного объекта.