Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии загрузки топлива на АЭС «Аккую» по видеосвязи, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, мероприятие по доставке ядерного топлива для первого блока российско-турецкой станции запланировано на 27 апреля. С этого момента Турция получит статус страны с атомной энергетикой.
Да, [президент России] планирует [принять участие в церемонии загрузки топлива], это будет в формате видеоконференции, — подтвердил Песков.
О том, что Путин сможет присутствовать на церемонии запуска работы российско-турецкой АЭС лишь дистанционно, ранее сообщал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В ходе церемонии ядерное топливо завезут на площадку сооружения «Аккую» и поместят в хранилище. С этого момента станция получит статус ядерного объекта, а Турция станет страной с атомной энергетикой. Старт работы станции Путин обсуждал еще 6 апреля с представителем президента Турции Ибрагимом Калыном. Подключение Турции к «Аккую» было документально согласовано еще в 2019 году.