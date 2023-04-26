Владимир Сахмеев

Путин поучаствует в церемонии загрузки топлива на АЭС «Аккую» по видеосвязи Песков: Путин поучаствует в церемонии загрузки топлива на АЭС «Аккую» по видеосвязи

26 апреля 2023 в 13:37

Фото: Zuma\TASS

10 марта 2021 года. Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю начала сооружения третьего энергоблока АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин