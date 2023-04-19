Эрдоган раскрыл формат участия Путина в церемонии на АЭС «Аккую» Эрдоган: Путин поучаствует в церемонии завоза ядерного топлива на «Аккую» по видеосвязи

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на турецкую атомную электростанцию «Аккую» в режиме видеоконференции. Об этом сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган. Мероприятие намечено на 27 апреля. Слова Эрдогана приводит TRT Haber.

Дай Бог, 27 апреля на АЭС «Аккую» состоится церемония завоза ядерного топлива, тем самым АЭС получит ядерный статус. Уважаемый господин Путин подключится к церемонии в режиме видеоконференции, — сказал Эрдоган.

В ходе церемонии ядерное топливо завезут на площадку сооружения «Аккую» и поместят в хранилище. С этом момента станция получит статус ядерного объекта, а Турция станет страной с атомной энергетикой.

«Аккую» — первая атомная электростанция в стране. Предполагается, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, оснащенных российскими реакторами ВВЭР-1200, станция начнет вырабатывать порядка 35 млрд киловатт-часов в год. Этой энергии будет достаточно, чтобы покрыть около 10% потребностей Турции.

Стоимость станции — около $20 млрд. Она сооружалась при участии России, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели «строй-владей-эксплуатируй».

Строительство первого энергоблока АЭС «Аккую» началось в апреле 2018 года, второго — в апреле 2020 года, третьего — в марте 2021 года, а четвертого — в июле 2022 года.

Ранее Эрдоган по итогам встречи с венгерской коллегой Каталин Новак заявил, что Анкара нацелена на то, чтобы как можно скорее организовать переговоры между Москвой и Киевом. Турецкий лидер добавил, что переговорный процесс можно возобновить в Стамбуле, где ранее проводились встречи делегаций двух стран.