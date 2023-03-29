Эрдоган: нужно как можно скорее организовать переговоры между РФ и Украиной

Фото: Turkish Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с венгерской коллегой Каталин Новак заявил, что Анкара нацелена на то, чтобы как можно скорее организовать переговоры между Москвой и Киевом, передает A News. Турецкий лидер добавил, что переговорный процесс можно возобновить в Стамбуле, где ранее проводились встречи делегаций двух стран.

Мы хотим как можно скорее установить мир между Украиной и Россией за столом переговоров, — сказал Эрдоган.

Новак поддержала турецкого лидера и добавила, что Анкара играет ключевую роль в ряде вопросов.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Андрей Климов заявил, что обсуждение мирного урегулирования конфликта на Украине возможно при соблюдении двух условий. Во-первых, необходимо отменить указ украинского президента Владимира Зеленского о запрете переговоров с Москвой, считает сенатор. Вторым условием Климов назвал отказ от высказываний, похожих на слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Россию следует победить на поле боя.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой по вопросам урегулирования конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что не видит стремления к этому со стороны РФ.