Блинкен не увидел у России желания вернуть мир на Украину Блинкен: США готовы к взаимодействию с РФ по урегулированию кризиса на Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой по вопросам урегулирования кризиса на Украине. При этом он подчеркнул, что не видит стремления к этому со стороны РФ. Слова главы американской дипломатии прозвучали в ходе слушаний в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США, их приводит ТАСС.

Мы отчаянно хотим видеть мир. Но это должен быть прочный и справедливый мир. Если бы мы увидели какие-либо признаки того, что Россия настроена и готова к значимому дипломатическому взаимодействию для прекращения этой агрессии, мы бы ухватились за это. К сожалению, к настоящему времени мы не видели таких признаков, — сказал Блинкен.

24 февраля МИД КНР опубликовал план урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий, возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые из пунктов мирного плана Китая по урегулированию конфликта на Украине могут быть реализованы. Они будут использованы, когда Киев и Запад будут готовы к диалогу.

В свою очередь представитель МИД Мария Захарова сообщила, что проработка китайского плана по мирному урегулированию украинского конфликта невозможна, потому что со стороны Запада уже последовал отказ в соучастии в этой работе. Этот жест со стороны Европы и США она оценила как неуважение по отношению к китайским партнерам.