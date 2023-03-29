Российский сенатор озвучил условия для переговоров по Украине Сенатор Климов призвал отменить указ Зеленского и слова Борреля для переговоров по Украине

Заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Андрей Климов заявил в интервью изданию Ura.ru, что обсуждение мирного урегулирования конфликта на Украине возможно при соблюдении двух условий. Во-первых, необходимо отменить указ украинского президента Владимира Зеленского о запрете переговоров с Москвой.

Вторым условием Климов назвал отказ от высказываний, похожих на слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Россию следует победить на поле боя.

Сенатор подчеркнул, что только при выполнении этих двух пунктов появится возможность говорить о мирном урегулировании ситуации на Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой по вопросам урегулирования конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что не видит стремления к этому со стороны РФ.

24 февраля МИД КНР опубликовал план урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. В документе говорится в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий, возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.