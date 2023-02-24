Китай опубликовал программу урегулирования конфликта на Украине Китай опубликовал свою позицию по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов

Фото: Li Xin/XinHua/Global Look Press

Китайская народная республика обнародовала собственную позицию по урегулированию кризиса на Украине. Документ размещен на сайте министерства иностранных дел страны. Он содержит 12 пунктов.

В рамках своей программы по урегулированию Пекин призывает к уважению суверенитета всех стран, отказу от менталитета «Холодной войны» и заявляет о необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров.

Кроме того, КНР отмечает важность разрешения гуманитарного кризиса, заявляет о защите гражданских лиц и военнопленных, призывает обеспечить безопасность атомных электростанций и подчеркивает необходимость снижения рисков ядерного конфликта.

Также в программе говорится о содействии экспорту зерна, о необходимости прекращения односторонних санкций, о поддержке стабильности производственных цепочек и цепочек поставок, а также о содействии постконфликтоному восстановлению Украины.

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что США были бы готовы к переговорам по конфликту на Украине только на основе озвученной президентом этой страны Владимиром Зеленским «формулы мира».

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в ноябре 2022 года перед участниками «Группы двадцати», заявил о наличии у Киева «плана достижения мира», состоящего из десяти пунктов. Среди них — радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, «вывод российских войск» и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация «окончания войны».