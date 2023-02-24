Нуланд назвала единственное возможное условие для переговоров по Украине США готовы к переговорам по Украине только на основе «формулы мира» Зеленского

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США были бы готовы к переговорам по конфликту на Украине только на основе озвученной президентом этой страны Владимиром Зеленским «формулы мира», состоящей из десяти пунктов. Об этом в интервью ТАСС заявила заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. При этом она не стала отвечать на вопрос о том, слышат ли в Вашингтоне предложение Москвы о переговорах в случае прекращения поставок вооружений Киеву.

Украинская сторона предложила план по достижению мира из десяти пунктов. Россия никак не отреагировала на этот план. Если бы мирные переговоры начались на основе формулы справедливого мира, которую предложили украинцы, конечно, мы бы это поддержали, — сказала Нуланд.

Она также напомнила тезис о том, что «если Россия перестанет сражаться, война закончится. А если Украина прекратит сражаться, то закончится Украина».

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в ноябре 2022 года перед участниками Группы двадцати, заявил о наличии у Киева «плана достижения мира», состоящего из десяти пунктов. Среди них — радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, «вывод российских войск» и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация «окончания войны».