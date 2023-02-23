«Хоть завтра»: США готовы к переговорам с Россией по ДСНВ Нуланд: США готовы к переговорам с Россией по ДСНВ «хоть завтра»

Фото: Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

Виктория Нуланд

США готовы приступить к переговорам в Россией по вопросам Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в самое ближайшее время, если к этому готова Москва. Такое заявление в интервью ТАСС сделала заместитель американского государственного секретаря по политическим делам Виктория Нуланд. По ее словам, Вашингтон может сесть за стол переговоров буквально завтра.

Мы готовы начать делать это завтра, если к этому готова Российская Федерация. Мы также готовы разрешить инспекции, — сказала Нуланд, отвечая на соответствующий вопрос.

В ходе интервью она подчеркнула, что Вашингтон считает приостановку действия соглашения «безответственной», поскольку США и Россия отвечают перед всем миром «за поддержание безопасности ядерных арсеналов» и потому «должны выполнять свою работу». По словам Нуланд, Штаты готовы вернуться к переговорам «с самого начала», чтобы обеспечить «выполнение СНВ-3».

Президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля в своем послании Федеральному собранию. Он подчеркнул, что страна не выходит из договора, но прежде, чем вернуться к его обсуждению, РФ должна понять, «на что все-таки претендуют» такие страны, как Франция и Британия, и как будут учитывать их арсеналы. 22 февраля закон о приостановке участия России в ДСНВ единогласно одобрили обе палаты российского парламента.