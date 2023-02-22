Совфед единогласно одобрил закон о приостановке ДСНВ

Фото: СФ РФ

Валентина Матвиенко

Совет Федерации одобрил закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с США, сообщается в Telegram-канале верхней палаты. Закон, внесенный в парламент президентом РФ Владимиром Путиным, единогласно поддержали 157 сенаторов. Ранее его также одобрили депутаты Госдумы.

Причиной приостановки Договора между Россией и США стало невыполнение обязательств американской стороны в рамках документа, — говорится в пояснительной записке.

О приостановке участия России в ДСНВ глава государства объявил 21 февраля в своем послании Федеральному собранию. Путин подчеркнул, что Россия не выходит из договора. Президент пояснил, что прежде, чем вернуться к обсуждению, Москва должна понять, на что претендуют такие страны, как Великобритания и Франция, и как будут учитываться их стратегические арсеналы, составляющие совокупный ударный потенциал НАТО.

В соответствии с документом, решение о возобновлении участия России в договоре принимает глава государства. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Ранее в Кремле заявили, что Россия вернется к ДСНВ, как только Запад примет во внимание озабоченность Москвы. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что приоритетом для России является обеспечение собственной безопасности.