https://static.news.ru/photo/6a8f49c6-1aa4-11ea-b66e-fa163e074e61_660.jpg Фото: akkuyungsas/facebook.com

Компания «Аккую Нуклеар», реализующая при активном российском участии проект по сооружению первой атомной электростанции в Турции, и акционерное общество по передаче электроэнергии Турции TEIAS подписали соглашение о подключении АЭС «Аккую» к энергосистеме республики.

Cоглашение позволит АО «Аккую Нуклеар» и TEIAS вести полномасштабную работу по созданию схемы выдачи мощности АЭС «Аккую», включающей в себя шесть высоковольтных линий электропередачи для подключения АЭС к системе электроснабжения Турции, — приводит сообщение Росатома ТАСС.

Общая протяжённость высоковольтных линий должна превысить 1000 км, это будет самая мощная и разветвлённая система выдачи мощности в Турции. Росатом является мажоритарным акционером компании «Аккую Нуклеар», принявшей на себя обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации станции.

Как писал NEWS.ru, соглашение о строительстве «Аккую» было подписано Москвой и Анкарой ещё в 2010 году, а спустя восемь лет, в апреле 2018-го, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин официально дали начало строительству станции. Планируется, что будет создано четыре энергоблока, пока работа ведётся над первым.