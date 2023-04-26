В Турции опровергли инфаркт у Эрдогана Администрация президента Турции опровергла сообщения о том, что Эрдоган пережил инфаркт

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Тайип Эрдоган

Центр борьбы с дезинформацией при президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане в своем официальном Twitter-аккаунте опроверг слухи о том, что глава государства пережил сердечный приступ. Информацию об инфаркте распространили некоторые местные СМИ.

Информация в социальных сетях о том, что президент Эрдоган якобы пережил сердечный приступ и был госпитализирован, не является правдивой, — заявили в Центре борьбы с дезинформацией.

26 апреля сообщили, что Эрдоган примет участие в открытии АЭС «Аккую» 27 апреля в режиме видеоконференции. Накануне турецкий лидер вынужденно прервал интервью в прямом эфире из-за «желудочного гриппа». Врачи посоветовали президенту отказаться от публичных мероприятий на некоторое время, чтобы восстановить здоровье.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин примет участие в церемонии загрузки топлива на АЭС «Аккую» по видеосвязи. По его словам, после мероприятия по доставке ядерного топлива для первого блока станция получит статус ядерного объекта.

По итогам встречи с венгерской коллегой Каталин Новак Эрдоган заявил, что Анкара нацелена на то, чтобы как можно скорее организовать переговоры между Москвой и Киевом. Турецкий лидер добавил, что переговорный процесс можно возобновить в Стамбуле, где ранее проводились встречи делегаций двух стран.