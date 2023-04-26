В Турции анонсировали участие Эрдогана в открытии АЭС «Аккую» A Haber: Эрдоган примет участие в запланированном открытии АЭС «Аккую» по видеосвязи

Фото: Xinhua/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в открытии АЭС «Аккую» 27 апреля в режиме видеоконференции, сообщает телеканал A Haber. Накануне турецкий лидер вынужденно прервал интервью в прямом эфире из-за «желудочного гриппа». Врачи посоветовали президенту отказаться от публичных мероприятий на некоторое время, чтобы восстановить здоровье.

Президент Эрдоган завтра тоже отдохнет. Состояние его здоровья не тяжелое. Его коллеги и врачи заявили, что, по их мнению, было бы лучше отдохнуть еще один день. В Мерсине должна была состояться важная церемония открытия АЭС «Аккую». Однако президент будет участвовать в этой программе онлайн, — сказано в публикации.

В ходе церемонии ядерное топливо завезут на площадку сооружения «Аккую» и поместят в хранилище. С этого момента Турция станет страной с атомной энергетикой.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин примет участие в церемонии загрузки топлива на АЭС «Аккую» по видеосвязи. По его словам, после мероприятия по доставке ядерного топлива для первого блока станция получит статус ядерного объекта.