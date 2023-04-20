Эрдоган запустил поставки черноморского газа в Турцию

Фото: Xinhua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт поставкам в страну черноморского газа. Соответствующая церемония состоялась в четверг, 20 апреля, на газоперерабатывающем комплексе «Фильос» в провинции Зонгулдак. Трансляцию мероприятия вел телеканал TRT. В своем выступлении турецкий лидер сравнил нынешний запуск с праздником Ураза-байрам.

Сегодня мы отмечаем сразу два праздника — наступающий Ураза-байрам и начало поставок черноморского газа, что является важным шагом для обретения Турцией энергетической независимости, — сказал Эрдоган.

Он пояснил, что на начальном этапе Турция будет добывать порядка 10 млн кубометров в день, а с выходом проекта на полную мощность страна сможет покрывать до 30% потребностей в газе. При этом граждане государства в течение года не будут платить за использование газа на кухне и при потреблении горячей воды, а также в течение месяца станут получать бесплатный газ для отопления домов.

По информации властей, черноморский газ начнет поступать в дома местных жителей в первую неделю мая.

Изначально поставки газа планировалось начать в марте, однако разрушительные землетрясения привели к пересмотру планов.

Ранее Эрдоган рассказал, что президент России Владимир Путин примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на турецкую атомную электростанцию «Аккую» в режиме видеоконференции. Мероприятие намечено на 27 апреля.