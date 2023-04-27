Появилось видео доставки российского ядерного топлива на АЭС «Аккую»

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Баннер на строящейся атомной электростанции «Аккую» в турецком городе Гюльнар

В Сети появилось видео церемонии открытия АЭС «Аккую» в Турции. На церемонии показали ролик о том, как российское ядерное топливо доставлялось на турецкую атомную станцию. По видеосвязи в открытии «Аккую» участвовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин.

Путин в ходе открытия подчеркнул, что Москва и Анкара намерены еще больше развивать экономические и торговые отношения. Он отметил, что Турция с регистрацией АЭС «Аккую» в качестве ядерного объекта теперь входит в клуб развитых стран.

26 апреля стало известно, что Эрдоган примет участие в открытии АЭС «Аккую» в режиме видеоконференции. Накануне турецкий лидер вынужденно прервал интервью в прямом эфире из-за «желудочного гриппа». Врачи посоветовали президенту отказаться от публичных мероприятий на некоторое время, чтобы восстановить здоровье.

Позже Центр борьбы с дезинформацией при президенте Турции в своем официальном Twitter-аккаунте опроверг слухи о том, что глава государства пережил сердечный приступ. Информацию об инфаркте распространили некоторые местные СМИ.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин также примет участие в церемонии загрузки топлива на АЭС «Аккую» по видеосвязи. По его словам, после мероприятия по доставке ядерного топлива для первого блока станция получит статус ядерного объекта.