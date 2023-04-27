Путин и Эрдоган помахали друг другу на открытии АЭС «Аккую»

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 строящейся атомной электростанции «Аккую» в турецком городе Гюльнар

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по видеосвязи приняли участие в торжественной церемонии по случаю завоза российского ядерного топлива на АЭС «Аккую». В начале онлайн-встречи главы двух стран помахали друг другу в объективы видеокамер. Эрдоган при этом впервые появился перед камерами после появления слухов об ухудшении его здоровья. В официальной речи Путин отметил увеличившиеся обороты в торговле между двумя странами и влиянии нового проекта на эти показатели.

В российско-турецких отношениях не было проектов подобно АЭС «Аккую». В 2022 году наш торговый оборот превысил 62 миллиарда долларов, мы будем увеличивать его и поощрять взаимную работу на наших рынках. Турция войдет в клуб стран, производящих атомную энергию. Одновременно осуществляется строительство 4 блоков, 4800 мегаватт мощности, это самая крупная станция в настоящий момент, — заявил Путин в своей речи на открытии АЭС.

Также Путин отметил, что количество персонала на АЭС достигает 30 тысяч человек.

До церемонии открытия Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. В ходе диалога стороны обсудили новые инициативы по зерновой сделке. В частности, Эрдоган предложил создать специальную рабочую группу, посвященную этому вопросу.