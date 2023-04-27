Эрдоган сделал Путину новое предложение по зерновой сделке Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по зерновой сделке

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин провели первый телефонный разговор после сообщений о плохом самочувствии турецкого главы, сообщает A Haber. В ходе диалога стороны поразмышляли над новыми инициативами по зерновой сделке. В частности, Эрдоган предложил создать специальную рабочую группу.

Также стороны обсудили события в Сирии. Эрдоган поблагодарил Путина за его вклад в строительство АЭС «Аккую», где сегодня состоится первая церемония доставки ядерного топлива. Российский президент также передал наилучшие пожелания турецкому лидеру.

Помимо Путина и Эрдогана, на встрече присутствовали вице-президент Турции Фуат Октай, пресс-секретарь правителя Ибрагим Калын и глава Массачусетского технологического института Хакан Фидан.

МИД РФ ранее перечислил пять «системных» проблем, из-за которых существует риск приостановки зернового соглашения после 18 мая. В их число входит повторное подключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок техники для сельского хозяйства и запчастей к ней, снятие запрета на доступ в порты, восстановление работы российско-украинского аммиакопровода, а также разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.