МИД назвал условия продления зерновой сделки МИД: без выполнения требований России по зерновой сделке говорить о ее продлении не приходится

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Министерство внутренних дел РФ перечислило на официальном сайте пять «системных» проблем, из-за которых существует риск приостановки зернового соглашения после 18 мая. В их число входит повторное подключение «Россельхозбанка» к SWIFT, возобновление поставок техники для сельского хозяйства и запчастей к ней, снятие запрета на доступ в порты, восстановление работы российско-украинского аммиакопровода, а также разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Без прогресса по решению пяти «системных» проблем о дальнейшем продлении «черноморской инициативы» после 18 мая говорить не приходится, — говорится на сайте МИД РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 марта заявил, что зерновая сделка будет продлена на 60 дней, а не на 120, потому что часть cделки, которую должен был выполнить Запад, не реализована. По его словам, продление зерновой cделки является жестом доброй воли со стороны России.

22 июля в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.