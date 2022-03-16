На аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии сработала пожарная сигнализация

Мощное землетрясение произошло на северо-востоке Японии. Об этом сообщает телеканал NHK. По предварительным данным, магнитуда составила 7,3 балла. Отмечается, что более 2 млн зданий и 700 тысяч домохозяйств остались без электричества 16 марта. Также была объявлена угроза цунами.

Колебания в Токио после землетрясения продолжаются больше минуты. Метеорологи призвали жителей побережья не приближаться к береговой линии. Также сработала система экстренного оповещения ещё об одном новом мощном землетрясении. Людей призывают...