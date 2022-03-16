На аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии сработала пожарная сигнализация
Антон Соловьев
Антон Соловьев
19:49, 16 марта 2022
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Пожарная сигнализация сработала на аварийной АЭС «Фукусима-1», которая была выведенной из строя после землетрясения 10 лет назад, передаёт РИА Новости. 16 марта На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение. Сообщается, что операторы проводят проверку состояния аварийной атомной электростанции. Также отмечается, что на первом и третьем энергоблоках «АЭС Фукусима-2» остановили насосы, качающие воду для охлаждения отработавшего ядерного топлива
Сигнализация запущена в машинном отделении пятого энергоблока, специалисты ведут обследование объекта, — отмечают РИА Новости.
По предварительным данным, магнитуда землятресения в Японии составила 7,3 балла. Отмечается, что более 2 млн зданий и 700 тысяч домохозяйств в стране остались без электричества. Специалисты предупреждают о вероятности второго землетрясения в ближайшие минуты, жителям рекомендуют прятаться под столы.