Помощники Эрдогана раздали подарки детям на выборах в Турции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президентские выборы в Турции

Окружение действующего главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана раздавало подарки в ходе второго тура президентских выборов, сообщает корреспондент NEWS.ru. Толпа, собравшаяся около избирательного участка, принялась скандировать имя президента, как только он вышел из здания.

После этого Эрдоган подошел к ограждению и принялся жать руки горожанам, а его окружение стало раздавать людям подарки. По данным корреспондентов NEWS.ru, подарки представляли собой игрушечные модели автомобилей и куклы.

Днем 28 мая Эрдоган прибыл для голосования на президентских выборах. Президента и его жену Эмине встретили члены правительства и руководители Партии справедливости и развития. При этом Эрдоган не стал обращаться к собравшимся и зашел внутрь здания.

На пост главы государства, помимо Эрдогана, претендует кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. В первом туре разрыв между ними составлял более 4% голосов — 49,35% и 45% соответственно.

По прогнозам турецких СМИ, победу на выборах может одержать Эрдоган. Предполагается, что ему удастся набрать порядка 53% голосов. Голосовавшие за него в первом туре объяснили свой выбор тем, что доверяют нынешнему президенту и верят в него. Они также отметили, что глава государства выполняет свои обещания, его пребывание у власти будет означать стабильность.