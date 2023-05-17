Из домохозяйки в первые леди Турции? Что известно о жене Кылычдароглу Супруга главного оппозиционера Турции является его двоюродной сестрой

Фото: Alp Eren Kaya/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сельви Кылычдароглу может стать новой первой леди Турции

Пока кандидаты в президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу переводят дух перед вторым туром выборов, которые запланированы на 28 мая, за своих мужей кулаки держат их спутницы жизни. Про супругу действующего главы республики Эмине Эрдоган известно немало — она часто появляется на публике в компании своего мужа, организует благотворительные вечера, активно общается с женами лидеров других стран. Другое дело — Сельви Кылычдароглу, о которой мало информации даже в турецких СМИ. О том, что ее супруг будет баллотироваться в президенты, госпожа Кылычдароглу узнала по телевизору, отдыхая на диване дома. Готова ли она стать первой леди Турции — в материале NEWS.ru.

Кто такая Сельви Кылычдароглу

Сельви Гюндюз родилась в 1952 году в Анкаре. Ее отец был офицером, а мать — домохозяйкой. Многое Сельви передалось именно от мамы. По своим манерам женщина напоминает простую турецкую домохозяйку, которая вместо шумных посиделок предпочитает домашний уют за чашечкой турецкого кофе. «Так уж повелось после замужества», — признавалась Сельви Кылычдароглу в одном из редких интервью (со СМИ она почти не общается).

До пятого класса Сельви прожила в Анкаре, а потом вместе с семьей переехала в Измит (турецкий город в регионе Мармара). Там она и окончила школу. На новом месте девушке нравилось. «В наше время Измит был прекрасен, там было очень красиво и просторно. Но тот беспорядок, который там сейчас, меня очень расстраивает», — обмолвилась госпожа Кылычдароглу, вероятно, бросая камень в огород нынешнего турецкого руководства.

И все же провинциальный Измит был не лучшим местом, чтобы строить карьеру. Поэтому Сельви вернулась в столицу, поступив на факультет политических наук в Университете Анкары. По словам Сельви, ее всегда интересовала политика, «которая окружает каждого из нас». По-настоящему она мечтала стать журналистом. Причем «не просто рядовым сотрудником, а профессионалом своего дела». Но этим мечтам не суждено было сбыться после того, как в жизни Сельви появился Кемаль Кылычдароглу.

Фото: Akin Celiktas/ZUMAPRESS.com/Global look Press Кемаль и Сельви Кылычдароглу поддерживают образ пары, близкой к народу

Как Кылычдароглу познакомился со своей будущей женой

История знакомства Сельви с будущим мужем далека от замысловатых сценариев турецких сериалов. Молодые люди узнали друг о друге через своих родственников, когда Кемаль тоже был студентом (он на три года старше) и учился в столичной Академии экономики и коммерческих наук.

Супруги — двоюродные брат и сестра. Мать Кемаля — родная тетя Сельви. Но они жили в разных городах и никогда прежде не общались. Свою будущую свекровь Сельви впервые увидела за год до их свадьбы с Кемалем. А с отцом будущего мужа она познакомилась только на их помолвке. Наконец, к ним в гости Сельви пришла только после свадьбы уже в статусе невестки, как и положено в традиционных семьях. «Как-то не доводилось увидеться до этого», — говорит Сельви.

После замужества амбициозная 22-летняя Сельви бросила вуз, решив полностью посвятить себя семье. У пары родилось трое детей — дочери Аслы и Зейнеп и сын Керем. Они пережили трагедию: еще один ребенок Сельви и Кемаля умер в трехмесячном возрасте.

Поначалу Сельви планировала вернуться к учебе и все-таки получить диплом. «Но слишком много тогда было семейных забот. Детей нужно было отводить в школу, заниматься ими. Было не до того», — вспоминает женщина. В следующем году пара собирается отмечать золотую свадьбу. Будут ли они к тому времени президентом и первой леди Турции, станет ясно совсем скоро.

Не любит гладить, кормит мужа хлебом с йогуртом

Супруга главного оппозиционера Турции преподносит себя как покорная жена консервативного мужа. Правда, убираться и гладить она не слишком любит и раз в неделю приглашает к себе помощницу по дому. А вот готовить Сельви обожает сама. Мужа она балует разнообразными блюдами, хотя и говорит, что он не слишком требователен. «Если дома нечего поужинать, Кемаль может поесть просто хлеб с йогуртом», — говорит Сельви.

Но бывают и неожиданности. К примеру, лишь спустя 40 лет совместной жизни она узнала, что ее муж, оказывается, любит бамию (горячее блюдо из травянистого растения, которое очень популярно в Турции).

В свободное время Сельви Кылычдароглу любит читать, но признается, что за последние несколько лет не дочитала ни одну книгу до конца. При этом цифровые технологии она не признает и предпочитает только бумажный формат. Иногда Сельви смотрит турецкие сериалы и любит вязать для своих внуков. А вот выбор образов для своего мужа она доверяет «более компетентным людям». «Кемаль не очень капризен в плане одежды, но у него есть свои помощники. Я могу потом лишь внести коррективы», — рассказывает Сельви.

Фото: Alp Eren Kaya/Keystone Press Agency/Global Look Press Сельви Кылычдароглу старается поддерживать мужа на публике

Не хотела, чтобы муж шел в политику

Несмотря на домашний образ жизни, интерес Сельви к политике никуда не делся. Она старается быть рядом с супругом, хотя к его карьере сначала относилась весьма скептически.

«К решению Кемаля пойти в политику я изначально отнеслась с некой тревожностью. Да и не только я, но и наши дети. Мы знали, что будет сложно, тем более что НРП (Народно-республиканская партия, лидером которой является Кылычдароглу. — NEWS.ru) очень сложно руководить», — признается женщина.

Но, по ее словам, Кемаль Кылычдароглу принимал решение сам, а семье пришлось принять и поддержать его выбор. «Иногда мы ему говорим: „Сам заварил кашу, вот и расхлебывай“. Но вся наша семья понимает: раз он начал это политическое „путешествие“, обратного пути просто нет», — делится сокровенным Сельви. Женщина признается, что перед выборами сильно переживает и не спит из-за этого по ночам.

Ведет стримы с дивана

«Не хочу слишком роскошную жизнь, так как предпочитаю более скромный образ жизни», — уверяет Сельви Кылычдароглу. С виду супруга возможного президента Турции действительно создает впечатление провинциальной женщины, которая далека от публичности и светскости.

Вероятно, это часть предвыборной кампании ее супруга, который пытается продемонстрировать близость к простому народу. Зачастую Кемаль и Сельви Кылычдароглу снимают совместные агитационные ролики прямо на домашнем диване.

За месяц до выборов жена главного оппозиционера Турции вышла в эфир со своей кухни. «Я не привыкла к камерам и не буду в будущем выступать публично, но сейчас нам нужно обсудить кое-что очень серьезное», — начала свою речь Сельви Кылычдароглу. Ее появление за кухонным столом выглядело символичным. Жена политика рассказала об уровне бедности в стране и пообещала, что супруг будет работать изо всех сил, чтобы «каждый ребенок в стране был сыт».

Осмеливается перечить «Бай Кемалю»

Между прочим, госпожа Кылычдароглу не скрывает, что не во всем согласна с супругом. «Не могу сказать, что я стопроцентно поддерживаю все, что говорит Кемаль. Я не согласна с некоторыми вещами, и это абсолютно естественно. У меня тоже есть свое мнение и позиция по тем или иным вопросам», — говорит жена главного оппозиционера Турции.

При этом на большие политические мероприятия Кемаль Кылычдароглу ходит без супруги. Она утверждает, что ей и самой это не интересно. «Не хочу ходить туда, так как это не идет от души», — настаивает Сельви.

Фото: Alp Eren Kaya/Keystone Press Agency/Global Look Press Сельви Кылычдароглу привыкает к публичности. Хотя уверяет, что быть домохозяйкой ей комфортнее

Ходит на улицу без охраны

После того как Кемаль Кылычдароглу стал политиком, жизнь всей его семьи сильно изменилась. Сельви говорит, что раньше она часто выходила прогуляться, любила находиться среди людей, попить кофе со своими подругами. Однако теперь она выбирается из дома крайне редко, в том числе из-за тревожности в связи с нынешней работой супруга. При этом выходит на улицу она по-прежнему без сопровождения охраны.

Большую часть времени Сельви проводит одна. Раньше у нее было много гостей, которых ей теперь сильно не хватает. «Я человек, который верит в то, что все прекрасно, когда рядом есть люди», — говорит супруга Кемаля Кылычдароглу. Если ей суждено будет стать первой леди Турции, то об уединении и покое придется забыть.

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