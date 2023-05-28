Сын Эрдогана проголосовал на выборах президента Турции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Билал Эрдоган с супругой Рейян Узунер на избирательном участке

Сын действующего главы Турции Билал Эрдоган проголосовал воскресным утром в Стамбуле во втором туре президентских выборов, на которых баллотируется его отец, передают с места событий корреспонденты NEWS.ru. Сюда же в течение дня, предположительно, приедет голосовать сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которые надеется переизбраться на второй срок и считается фаворитом финальной гонки.

42-летний Билал Эрдоган прибыл на избирательный участок в начальной школе Саффет Чеби в стамбульском районе Ускюдар, которая находится на азиатской стороне города. Он вышел из машины вместе с женой Рейван Узунер, махнул рукой собравшимся людям, которые приветствовали его криками, и пара быстро прошла внутрь. Очевидцы передают, что Эрдоган-младший с супругой взяли бюллетени и опустили их в урну. Кому они отдали голоса, не сообщается.

По прогнозам турецких СМИ, победу на выборах может одержать Эрдоган. Предполагается, что ему удастся набрать порядка 53% голосов. Голосовавшие за него в первом туре объяснили свой выбор тем, что доверяют нынешнему президенту и верят в него. Они также отметили, что глава государства выполняет свои обещания, его пребывание у власти будет означать стабильность.