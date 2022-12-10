Милосердие против лопаты: В Турции решают, что делать с уличными собаками Многие турки опасаются уличных собак, и для этого есть основания. Но мало кто поддерживает идею их истреблять

Фото: Хасан Кассем/NEWS.ru

Многие считают, что Турция рай для бездомных животных, ведь там на улицах стоят для них миски с едой и водой, да и на ласку прохожих четвероногие соседи всегда могут рассчитывать. Но не всем живется одинаково хорошо... Кошек, например, любят все, а собакам часто приходится доказывать, что они тоже достойны доброго слова. В конце ноября турецкие соцсети всколыхнула новость о том, что 82-летней жительницы Стамбула ампутировали ногу после нападения уличной собаки. Трагедия в очередной раз подняла вопрос о росте популяции бездомных животных в городах. NEWS.ru разбирается, как живут собаки в Стамбуле — главном мегаполисе страны, и что их ждет в будущем.

На стыке двух эпох

Константинополь был полон собак; их было так много, что экипажи с трудом могли проехать по улицам. Было решено перевезти их на острова, — писал в XIX веке французский прозаик и журналист Теофиль Готье в книге «Путешествие на Восток». Собак погрузили, а затем к ним обратился имам (богослов в исламе — NEWS.ru) и объяснил, что их увозят только из-за крайней необходимости и попросил в Судный день не гнаться за правоверными.

С тех пор город претерпел немало изменений, но уличные собаки остались все такими же уважаемыми жителями исторической столицы. Сегодня их лай можно услышать в любое время суток и почти в любом месте. И хотя собак в Стамбуле никто не считал, но, по некоторым, весьма приблизительным, данным, вместе с уличными котами их численность доходит до 600 тысяч особей.

Сейчас, как и в XIX веке, турки опять не знают, как им поступить с растущей популяцией уличных собак, которых многие боятся. Оно и понятно — бывает сложно перебороть страх, когда поздней ночью, проходящий мимо пес внезапно начинает громко лаять. Причем в такие моменты почему-то всегда кажется, что причина беспокойства животного — именно в тебе.

Возможно, это было бы не так страшно, если бы не внушительные размеры местных «шариков», точнее — «думанов» (самая популярная кличка собак в Турции «Думан», то есть «Дымок»). Вообще, габариты стамбульских собак — чуть ли не главный шок для новоприбывших в город россиян.

Да не буду я туда идти, говорю же там эти... да не собаки это, а волкодавы. Здесь все какое-то огромное, чем они их тут кормят. Нет ты посмотри чайки тоже какие-то птеродактили, — отказывался проходить мимо двух собачек знакомый айтишник Владимир в первые дни после приезда в Стамбул.

Казалось бы, за столько лет совместной жизни хотя бы коренные жители должны были привыкнуть к размерам городской фауны. Но нет... Так же, как и русский айтишник, есть немало турок, которые, несмотря на многовековое сосуществование, относятся к собакам с большим недоверием.

Фото: Хасан Кассем/NEWS.ru

Как Фаузи потерял палец

Многие жители Стамбула недолюбливают собак, наслушавшись страшных городских историй. То и дело в турецких СМИ всплывают новости о том, что бродячая стамбульская собака до смерти загрызла беззащитного ребенка или больную бабушку.

При этом, в большинстве случаев, уличные собаки Стамбула довольно милые существа. Местные нередко любят потрепать их за ушами. Из милой детали пейзажа уличная собака превращается в опасного врага только ближе к ночи. То есть, если днем стамбульский уличный пес — это милый «думан», то ночью это — тот самый непредсказуемый волкодав.

С приближением темноты отдельные участки улиц, бывает, вымирают, когда появляется собачья стая. Совсем недавно я как раз наблюдал такую сцену. На одной из людных улиц идущие впереди люди внезапно стали переходить на другую сторону. Прислушавшись, я довольно быстро уловил в чем дело — группа из десятька здоровенных «мухтаров» заняла улицу и превратила ее в боевую арену.

Зрелище — это довольно частое, но случай уникален тем, что произошло дальше. Один любитель собак, остановился, достал телефон, кому-то позвонил по видеосвязи и начал показывать собеседнику происходящее. Говорил он по-французски.

Какие же они милые, мама, ну ты только посмотри, — восхищался он собачьими схватками.

В порыве умиления, турист, по всей видимости, ступил на «оккупированную» собаками территорию и очень быстро за это поплатился — на него тут же обрушился громкий лай. За перепуганным и убегающим французом ринулся кто-то из стаи. Но туристу повезло, собаке было лень долго гнаться.

Но, буду честен, кроме этого случая за несколько месяцев жизни в Стамбуле, я ни разу лично не встречался с каким-либо негативом со стороны собак. Правда историй наслушался немало.

В моей деревне в Ираке собак не было — их отстреливали, — мы сидим с иракцем Фаузи в одной из арабских кальянных в Стамбуле и он рассказывает, как потерял фалангу мизинца. — И когда я только переехал в Турцию, они меня сильно пугали. Ты видел их размеры? Субханналлах! (выражение, которое говорят мусульмане при удивлении, дословно «преславен Аллах» — NEWS.ru).

Фаузи рассказал, как он долгое время обходил собак стороной, но так как за день в Стамбуле встречал их десятками, со временем страх пропал. Но однажды, как сказала Фаузи, один «ибн аль кальб» («сын собаки» — грубое оскорбление по-арабски) все испортил.

Это было ровно четыре года назад, во время прошлого чемпионата мира по футболу. Я тогда работал в другой кальянной тут неподалеку. Ближе к ночи после матча, я выносил стулья с веранды. Какой-то «химар» («осел» — еще одно оскорбление в арабском — NEWS.ru) уронил шашлык и оставил его на полу. Мясо пришел доедать один из этих волков. Я хотел просто перекинуть шашлык подальше, ну а в результате вот..., — сказал Фаузи, показывая мне мизинец без верхней фаланги.

Фото: Хасан Кассем/NEWS.ru

Собаки против ангелов

Скорее всего, определенную роль в агрессивности собаки, откусившей фалангу Фаузи, могло сыграть то, что животное обитало в ортодоксальном районе города — больше всего собак недолюбливают в глубоко-религиозных кварталах, поскольку в исламе собака считается не самым чистым существом.

Чтобы получше понять, как исламское воспитание влияет на отношение к собакам, я обратился к имаму одной из мечетей в районе Ускюдар на азиатской части города. Правда имам никакой закономерности не выявил.

Все животные — создания Аллаха. Они осознают существование Бога и все время восхваляют его. Поэтому заботиться о них и не вредить им — наша обязанность, — сказал второпях куда-то опаздывающий турецкий имам в длинном темно-синем пальто на ломаном арабском после вечерней молитвы.

Прежде чем убежать имам успел отметить, что случаи, когда мусульмане жестоко обращаются с животными бывают. Но, он считает, это никак не связано с исламом, такое поведение, наоборот, может быть только от недостатка религиозного воспитания.

В целом, конечно, имам прав — к животным в исламе отношение очень трепетное. Их нельзя ранить или убивать, кроме как защищая жизнь или для еды. И все же определенное влияние на нелюбовь многих верующих турок к собакам ислам оказал. Взять, к примеру, предания о жизни пророка Мухаммеда. В них то и дело можно натолкнуться на слова, которые настраивают верующих против собак. При этом прямого запрета заводить животное нет, но есть несколько неоднозначных моментов.

Рассмотрим их на практике. Захотел, например дедушка Ходжа завести маленького щеночка. Скорее всего, имам ему разрешит, вот только скажет, что он будет получать в два раза меньше наград от Аллаха за благие дела, пока у него дома живет пес. Для благочестивого Ходжи это возможно не проблема — он все компенсирует, но тут шейх вспоминает другой, уже более серьезный, хадис:

Поистине, ангелы не входят в дом, в котором находится собака и изображение живого существа, — говорится там.

К слову, подавляющее большинство верующих скорее всего особенно отпугивает другой хадис. В нем говорится, что при контакте со слюной собаки нужно будет перед молитвой совершить омовение семь раз вместо одного, причем дважды — песком. Учитывая, что верующим жителям Стамбула приходится делать омовение по пять раз в день, неудивительно, что многие мусульмане предпочитают избегать контактов с четвероногими.

Фото: Хасан Кассем/NEWS.ru

Обидел животное — в тюрьму

Но, несмотря на кровавые случаи и религиозные ограничения, нельзя сказать, что жители Стамбула не любят собак. О них заботятся, более того, это предписано законом, поэтому городские службы собак вакцинируют, чипируют и стерилизуют. К тому же государство не имеет права удерживать их в приютах, кроме как для лечения и реабилитации, а в остальных случаях обязано предоставить им возможность жить на воле.

Об уличных собаках заботятся волонтеры и местные жители. Если приглядеться, то на любой улице можно увидеть по две, а иногда и по три и большие емкости с едой и водой. Признаться ни разу не видел, чтобы они были пустыми, хоть бездомных животных на каждой улице хоть отбавляй.

И сколько бы ни было трагичных случаев, связанных с собаками, турки почти никогда не рассматривают насилие как вариант решения проблемы роста популяции уличных животных. Тот же вопрос с опасными ночными стаями решают не жестокими мерами, а тем, что специальные службы выявляют вожака, увозят его в другое место, после чего «банды» распадаются.

Причем, почти любая новость о жестоком обращении с уличным животными в Турции мигом разлетается по социальным сетям и приобретает большой резонанс.

За примерами далеко ходить не нужно — в конце ноября жители Стамбула и остальной Турции активно обсуждали видео, снятое в одном из приютов в центральной части страны. В ролике молодой человек берет лопату и начинает избивать сидящую рядом собаку. Он бил тяжелой ржавой лопатой несчастное животное, пока оно не умерло в луже крови.

Вся Турция встала на защиту убитой собаки. Ситуацию прокомментировал даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Приняты меры, чтобы такого больше не повторилось... Животных нам доверил нам Аллах... Мы никогда не будем их мучить или плохо с ними обращаться, — подметил турецкий лидер, который два года назад приютил собаку по кличке «Леблеби» (имя было дано по названию традиционного турецкого лакомства из жаренного нута).

К слову пока, что за убийство животного в Турции можно отделаться штрафом 7500 лир (около 25,5 тыс. руб), но то и дело на государственном уровне предлагают заменить штраф лишением свободы на срок до четырех лет. Ноябрьское зверство в приюте, вероятно, только актуализирует подобные инициативы.

Почувствовать себя человеком

Жители Стамбула не собираются обижать собак, но и управиться с растущей популяцией становится все сложнее. Даже районные власти настолько устали, что «перекидывают» собак в другие кварталы, чтобы ими занялись коллеги.

В марте МВД страны провело общенациональный опрос по бездомным животным. Турки должны были решить хотят ли они, чтобы животные так и шастали по улицам, или их надо отправить в приюты? По итогам голосования 45% респондентов сказали, что не видят в уличных животных ничего страшного и опасного, 34% признались, что боятся уличных животных и хотели бы, чтобы их увезли подальше, остальные затруднились ответить. При этом 90% респондентов сказали, что души не чают в животных и забота о них — религиозный, гражданский и нравственный долг.

Вопрос с ростом популяций бездомных собак на турецких ресурсах предлагают решать постепенно и несколькими способами. Прежде всего специалисты рекомендуют сфокусироваться на том, чтобы домашние нестерилизованные собаки не попадали на улицы. Для этого на недобросовестных хозяев предлагают накладывать высокие штрафы. Также любители уличных животных призывают государство поддерживать разные волонтерские объединения, которые могли бы существенно сбавить нагрузку с районных муниципалитетов.

На самом деле предложения звучат самые разные, начиная от того, чтобы заботу о бездомных собаках взяли на себя бизнесмены и миллиардеры Турции, и заканчивая идеей, чтобы «Красный полумесяц» (аналог «Красного креста» в мусульманских странах) стал открывать приюты для бездомных животных.

Какое бы решение не приняли в Турции, можно с уверенностью сказать, что уличным животным ничего не грозит и всегда найдутся те, кто готовы о них позаботиться.

Буквально на днях, поздним вечером я увидел преклонных лет женщину, которая подкармливала собак на улице под дождем. Я открыл аудио-переводчик и подошел узнать зачем она их кормит, если вокруг и так хватает мисок с водой и едой. Она с улыбкой сказала, что переводчик не нужен и, что она знает английский, а затем рассказала о «манкаджи».

В Стамбуле и вообще в Турции очень много людей, которые любят подкармливать уличных собак и котов. А еще таким образом я чту память моего отца, да помилует его Аллах. Дело в том, что в молодости он подрабатывал «манкаджи», — сказала мне бабушка Пырыл, которая, по всей видимости, была уверена, что я знаю, что это значит.

Как оказалась даже во времена Османской империи об уличных животных заботились. В каждом районе был так называемый «манкаджи», которому давали деньги местные жители, чтобы он ходил и кормил бродячих собак и кошек. Как оказалась, эта традиция продержались до 1970-х годов.

Получив образование, мой отец устроился на хорошую работу и перестал подрабатывать «манкаджи». Все равно он по несколько раз в неделю выходил на улицу кормить животных, — рассказывала Пырыл, доставая из пакета остатки домашней еды. — Он всегда говорил, что только проявляя заботу к уличным животным, можно по-настоящему почувствовать себя человеком.

И, судя по числу владельцев мясных лавок, которые перед закрытием обязательно что-то подкинут собакам и кошкам, или рыбакам, которые делятся с ними уловом или же просто прохожим, которые их подкармливают, с отцом Пырыл согласна значительная часть населения 16-миллионного Стамбула.

Стамбул