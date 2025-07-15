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15 июля 2025 в 15:07

Лавров объяснил, что доказывает наплевательское отношение Киева к украинцам

Лавров: вывод Киева о стамбульском формате показывает его отношение к украинцам

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: РИА Новости

Если украинское правительство считает стамбульский формат исчерпанным, это доказывает его наплевательское отношение к украинцам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, которые приводит ТАСС, скорее всего, «опять Макроны, Стармеры, Урсулы фон дер Ляейны и прочие Мерцы» запрещают Киеву вести переговоры с Россией. В частности, «все эти персонажи просто в один голос» требуют срочно накачивать Украину дополнительными наступательными вооружениями, напомнил Лавров.

Но если они заявляют, что формат исчерпан, означает это, помимо наплевательского отношения к своим гражданам, еще и нежелание договариваться, — отметил министр.

Ранее сообщалось, что власти Украины могут заменить главу делегации на переговорах с Россией, которым сейчас является министр обороны республики Рустем Умеров. По данным журналистов, главу Минобороны могут отправить послом в Вашингтон. Аналитики допускают, что в этом случае дальнейшее участие Киева в переговорах может не предполагаться.

Сергей Лавров
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