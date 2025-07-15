Уолтц ответил на вопрос о наказании за утечку секретных данных в Signal

Уолтц ответил на вопрос о наказании за утечку секретных данных в Signal Уолтц заявил, что Белый дом не стал его наказывать за утечку в Signal

Экс-советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в ходе слушаний в конгрессе заявил, что Белый дом не стал привлекать его к дисциплинарной ответственности за скандал с утечкой секретной информации в мессенджере Signal. Он ответил отрицательно на соответствующий вопрос журналистов. Прямая трансляция ведется на YouTube-канале Fox News.

Нет (не был привлечен к ответственности. — NEWS.ru). <…> Использование Signal не только было разрешено, но и по-прежнему разрешено и настоятельно рекомендуется, — сказал он.

Ранее стало известно, что советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц покинул свой пост из-за скандала с утечкой секретной информации по Йемену. Также в отставку отправился и его заместитель Алекс Вонг. Вопрос о снятии Уолтца с этой должности возник сразу после того, как вскрылась его причастность к сливу конфиденциальных данных Пентагона о планах атаковать хуситов журналисту Джеффри Голдбергу.

После этого руководство Пентагона приняло новые правила, которые ограничивают доступ сотрудников СМИ в здание ведомства. Известно, что такие нововведения обусловлены опасениями из-за возможных утечек секретных данных на фоне скандала с утечкой военных планов США.