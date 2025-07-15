Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 19:49

Уолтц ответил на вопрос о наказании за утечку секретных данных в Signal

Уолтц заявил, что Белый дом не стал его наказывать за утечку в Signal

Майк Уолтц Майк Уолтц Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Экс-советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в ходе слушаний в конгрессе заявил, что Белый дом не стал привлекать его к дисциплинарной ответственности за скандал с утечкой секретной информации в мессенджере Signal. Он ответил отрицательно на соответствующий вопрос журналистов. Прямая трансляция ведется на YouTube-канале Fox News.

Нет (не был привлечен к ответственности. — NEWS.ru). <…> Использование Signal не только было разрешено, но и по-прежнему разрешено и настоятельно рекомендуется, — сказал он.

Ранее стало известно, что советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц покинул свой пост из-за скандала с утечкой секретной информации по Йемену. Также в отставку отправился и его заместитель Алекс Вонг. Вопрос о снятии Уолтца с этой должности возник сразу после того, как вскрылась его причастность к сливу конфиденциальных данных Пентагона о планах атаковать хуситов журналисту Джеффри Голдбергу.

После этого руководство Пентагона приняло новые правила, которые ограничивают доступ сотрудников СМИ в здание ведомства. Известно, что такие нововведения обусловлены опасениями из-за возможных утечек секретных данных на фоне скандала с утечкой военных планов США.

Майк Уолтц
США
наказания
Белый дом
утечки данных
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медицинский вертолет заметили на месте крупного ДТП в Москве
Откаты, бегство брата, Ермак: кто такая новый премьер Украины Свириденко
Орбан проиллюстрировал примером царящее на Украине беззаконие
Топовая закуска: рецепт кабачков на зиму «Татарская песня» — вы обалдеете
В ПМР оценили угрозу складам боеприпасов в Колбасне из-за Молдавии
В ФРГ усомнились в способности Patriot помочь Украине
В Петербурге хотят поднять штрафы для одной категории водителей
Мигрантов в России призывают к восстанию? Кто хочет создать «Москвабад»
Российским спортсменам запретили носить георгиевскую ленточку
Путин переиграл Трампа, США в ужасе, провокация мигрантов: что будет дальше
Назван неожиданный союзник Украины в Белом доме
Молдавию вооружат до зубов: НАТО готовит плацдарм для удара по РФ
Уолтц ответил на вопрос о наказании за утечку секретных данных в Signal
Бабушка, дедушка и внук умерли при ремонте подвала
Депутат показал, как закупиться на тысячу рублей и вызвал народный гнев
На Украине рассказали о внезапной пользе от ядерной войны
Юрист раскрыл, что грозит Вяземскому за фразу про дураков и Липецк
Опубликовано видео задержания начальника полиции нижегородского аэропорта
Один из союзников Украины отказался закупать для нее оружие
Налоговый вычет для некоторых россиян увеличат до 1 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.