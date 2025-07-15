Обойдемся без конфет: желе из черной смородины на зиму — рецепт внутри

Обойдемся без конфет: желе из черной смородины на зиму — рецепт внутри

Обойдемся без конфет: желе из черной смородины на зиму — рецепт внутри

Потрясающий зимний десерт можно приготовить для всей семьи вместе с NEWS.ru! Готовим желе из черной смородины, которое не надо варить. Легкий рецепт — у нас в материале.

Ингредиенты: 1 кг свежей черной смородины, 800 г сахара (1:1 по весу сока), 10 г пектина (по желанию — для густоты). Ягоды перебрать, промыть и просушить. Измельчить блендером, протереть через сито для получения чистого сока. Для приготовления желе из смородины нужно смешать сок с сахаром и пектином, тщательно размешать.

Разлить угощение по стерильным банкам и закрыть крышками. Храните желе из смородины на зиму в холодильнике и наслаждайтесь вкуснятиной!