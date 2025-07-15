Лавров объяснил, при каком раскладе Трамп мог назвать России срок в 30 дней Лавров: если бы Киев назвал дату переговоров, то Трамп не говорил бы про 50 дней

Президент США Дональд Трамп мог бы предложить России не 50 дней на разрешение кризисной ситуации вокруг Украины, а 30, если бы Киев назвал дату третьего раунда переговоров неделю назад, сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров журналистам по итогам заседания Совета глав МИД ШОС в Тяньцзине. По его словам, которые приводит РИА Новости, РФ многократно передавала американским коллегам разъяснения. В связи с этим министр задался вопросом, они просто игнорируются или не докладываются Трампу.

Трудно судить, что за этим стоит, но говорить о том, что нет никакого прогресса и поэтому 50 дней, если бы на неделю с 22 июня украинская сторона согласилась назвать дату третьего раунда, может быть там уже и 30 дней осталось, — отметил Лавров.

Ранее глава российского МИД заявил, что европейские лидеры запрещают правительству Украины вести переговоры с Москвой. Он напомнил, что меморандумы двух стран оказались противоположными, но в апреле 2022 года в Стамбуле удалось достичь некоторых договоренностей. Это является примером того, что при всех несовпадающих, прямо противоречащих друг другу позиций, всегда есть возможность разговора, указал глава ведомства.