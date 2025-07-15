Лавров объяснил, при каком раскладе Трамп мог назвать России срок в 30 дней

Президент США Дональд Трамп мог бы предложить России не 50 дней на разрешение кризисной ситуации вокруг Украины, а 30, если бы Киев назвал дату третьего раунда переговоров неделю назад, сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров журналистам по итогам заседания Совета глав МИД ШОС в Тяньцзине. По его словам, которые приводит РИА Новости, РФ многократно передавала американским коллегам разъяснения. В связи с этим министр задался вопросом, они просто игнорируются или не докладываются Трампу.
Трудно судить, что за этим стоит, но говорить о том, что нет никакого прогресса и поэтому 50 дней, если бы на неделю с 22 июня украинская сторона согласилась назвать дату третьего раунда, может быть там уже и 30 дней осталось, — отметил Лавров.
Ранее глава российского МИД заявил, что европейские лидеры запрещают правительству Украины вести переговоры с Москвой. Он напомнил, что меморандумы двух стран оказались противоположными, но в апреле 2022 года в Стамбуле удалось достичь некоторых договоренностей. Это является примером того, что при всех несовпадающих, прямо противоречащих друг другу позиций, всегда есть возможность разговора, указал глава ведомства.