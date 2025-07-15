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15 июля 2025 в 17:01

«Прилетит бумерангом»: в Госдуме объяснили, почему Трамп не выполнит угрозы

Миронов: план Трампа с пошлинами ударит по американцам бумерангом

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

План президента США Дональда Трампа с антироссийскими пошлинами прилетит по американцам бумерангом, заявил в разговоре с NEWS.ru лидер СРЗП Сергей Миронов. По его словам, скорее всего, угрозы хозяина Белого дома так и останутся угрозами. В частности, лидер СРЗП напомнил, как быстро закончилось тарифное противостояние между США и Китаем. Оно было не выгодно обеим сторонам, в итоге Вашингтон и Пекин начали договариваться. Потому что США больше не гегемон мировой экономики, и Трамп это хорошо понимает, объяснил Миронов.

Любимый лозунг Трампа — «Америка прежде всего». Он всегда кичился тем, что заботится о рядовых американцах. А каким американцам станет лучше от новых санкций, торговых войн и военных поставок на Украину? Разве что работникам оборонных заводов, но это же меньшая часть страны! По всем остальным прилетит бумерангом! Если, конечно, Трамп действительно решится вводить обещанные санкции против партнеров России — Китая, Индии и многих других крупных стран, — отметил депутат.

По его мнению, любой серьезный удар по благосостоянию американцев станет приговором карьере Трампа. На риск президент США точно не пойдет — для этого он слишком амбициозный и тщеславный, указал лидер СРЗП.

Поэтому будет хитрить и лавировать, пытаясь противостоять своим оппонентам как внутри США, так и среди формальных союзников. А там есть такие, с какими и врагов не надо. Трампу сейчас не позавидуешь, но он сам виноват — надо было меньше давать пустых обещаний. И больше прислушиваться к позиции России — тогда бы конфликт на Украине давно был закончен, а американский президент имел гораздо более достойный вид, — подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в том случае, если Москва и Вашингтон не достигнут договоренности по конфликту на Украине. По словам президента, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет достигнута в течение примерно 50 дней.

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