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15 июля 2025 в 19:36

Налоговый вычет для некоторых россиян увеличат до 1 млн рублей

Минфин хочет увеличить налоговый вычет по сбережениям до 1 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России до 1 млн рублей планируется увеличить налоговый вычет по продуктам долгосрочных сбережений на семью с детьми, сказано на сайте Минфина России. Соответствующие поправки ведомство подготовило в Налоговый кодекс. Их передали на рассмотрение в правительство РФ.

Максимальная сумма налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений для семьи составит 1 млн рублей, в том числе для каждого родителя – 500 тысяч рублей, — сказано в документе.

Отмечается, что возраст ребенка не должен превышать 18 лет или 24 года, если он учится на очной форме обучения. Налоговый вычет предусматривается в каждом налоговом периоде.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал, что с 2026 года в России начнет действовать новая налоговая льгота для семей с детьми. По его словам, родители смогут получать ежегодные выплаты от 56 до 189 тысяч рублей.

До этого экономист Михаил Лавров заявил, что сумма возврата НДФЛ теперь зависит от величины доходов граждан. По его словам, максимальный размер налогового вычета для ипотечных заемщиков может достигать 1,1 млн руб. благодаря новой дифференцированной шкале налогообложения.

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