В Госдуме рассказали, как семьи могут заработать 189 тысяч рублей

В Госдуме рассказали, как семьи могут заработать 189 тысяч рублей Депутат Гаврилов: с 2026 года семьи с детьми вернут до 189 тысяч рублей

В России с 2026 года начнет действовать новая налоговая льгота для семей с детьми, сообщил ТАСС депутат Госдумы Сергей Гаврилов. По его словам, родители смогут получать ежегодные выплаты от 56 до 189 тысяч рублей. Для получения поддержки необходимо соответствовать нескольким условиям: наличие как минимум двух несовершеннолетних детей или студентов до 23 лет, официальное трудоустройство родителей и доход на члена семьи, не превышающий полутора региональных прожиточных минимумов.

Механизм выплаты предполагает возврат части уплаченного НДФЛ. Вместо стандартной 13-процентной ставки налог будет пересчитан по льготной 6-процентной ставке, а разница в размере 7% будет возвращена семье. Для оформления выплаты потребуется подать заявление в Социальный фонд России — через портал «Госуслуги» или при личном визите в период с июня по октябрь года, следующего за отчетным.

Размер налогового вычета напрямую зависит от уровня официальных доходов семьи. Например, семья из четырех человек с совокупным годовым доходом около 1,3 миллиона рублей сможет претендовать на максимальную выплату в размере 189 тысяч рублей.

Ранее Государственная дума одобрила поправки в Налоговый кодекс, касающиеся выплат работодателей при рождении ребенка. Налоговый вычет для женщин увеличен в 20 раз. Теперь не облагаемая НДФЛ сумма таких выплат составляет 1 млн рублей вместо прежних 50 тысяч рублей.