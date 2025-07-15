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15 июля 2025 в 19:28

Госдума отказалась рассматривать проект о гражданских женах участников СВО

Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о гражданских женах участников СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума перенесла на неопределенный срок рассмотрение законопроекта о признании фактических брачных отношений для гражданских жен погибших участников СВО, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в нижней палате парламента. По данным издания, 15 июля состоялось совещание у спикера Госдумы Вячеслава Володина, где против инициативы выступили вице-спикеры Анна Кузнецова и Ирина Яровая.

Законопроект, внесенный в Госдуму еще в январе 2024 года, предполагает упрощенный судебный порядок признания так называемых гражданских браков. Это позволило бы сожительницам погибших военнослужащих получать право на наследство и социальные льготы. Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и на тот момент первый вице-спикер СФ Андрей Турчак.

Законопроект должны были принять в первом чтении на пленарном заседании 15 июля, но этого не произошло. По данным источников, некоторые депутаты потребовали его доработки. При этом часть парламентариев апеллирует к традиционным семейным ценностям, выступая против законодательного признания гражданских браков.

На прошлой неделе комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал депутатам принять инициативу в первом чтении. По мнению собеседников издания, перенос рассмотрения может свидетельствовать как о намерении существенно доработать документ, так и о возможном его отклонении в будущем.

Ранее Яровая заявила, что в Госдуму скоро внесут законопроект о социальной поддержке опекунов погибших на СВО бойцов. Депутат отметила на заседании президиума Совета законодателей, что меру поддержали в профильном ведомстве.

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