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15 июля 2025 в 19:43

Депутат показал, как закупиться на тысячу рублей и вызвал народный гнев

Депутат Ржаненков купил в магазине продуктов на тысячу рублей и негодование

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Александр Ржаненков из Санкт-Петербурга приобрел набор продуктов в магазине «Перекресток» на тысячу рублей, что вызвало недовольство у граждан. Свой поход в супермаркет он заснял на видео и выложил на странице в соцсети «Вконтакте».

На опубликованных кадрах видно, как депутат покупает кефир, два яблока, а также творог, макароны, гречку и черный хлеб. Кроме того, выбор парламентария пал на морковь и куриную голень. Общая стоимость покупок составила 1040 рублей.

Пользователи обрушились на депутата с критикой за выбор магазина и продуктов. По словам одного из комментаторов, депутаты «далеки от народа» и «живут в своем мире».

Ржаненков пояснил, что целью эксперимента была покупка именно такого набора продуктов. Он пообещал провести мониторинг и продолжить работу.

Ранее стало известно, что в Госдуме обсуждают возможность введения мер регулирования цен на базовые продукты питания. Сообщается, что Минпромторг предложил рассмотреть вариант установления так называемой вилки отпускных цен — с указанием минимальных и максимальных пределов.

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