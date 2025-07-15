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15 июля 2025 в 19:08

В Раде предугадали действия Зеленского по истичении ультиматума Трампа

Дубинский: Зеленский готов уничтожить резервы ВСУ в попытках удержать фронт

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский по окончании 50-дневного ультиматума президента США Дональда Трампа, выдвинутого России, отдаст ВСУ приказ держать оборону любой ценой, высказал мнение в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. По его словам, украинский лидер готов уничтожить все резервы страны.

Впервые получив временной ориентир американских контр-действий, Зеленский очевидно отдаст приказ стоять любой ценой. И это будет ловушка, учитывая «растяжимость» обещаний США и постоянные качели, — написал парламентарий.

По мнению Дубинского, ставка на отчаянную оборону без учета реального положения на фронте может привести к окончательному обескровливанию украинской армии. Он также обратил внимание на позицию американских союзников, отметив их нежелание поддерживать проигрывающие стороны.

Ранее президент США пригрозил ввести 100%-ные пошлины против РФ, если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность в течение примерно 50 дней. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москва даже не заметила «декоративного ультиматума» республиканца. Также Медведев указал на разочарование ЕС словами Трампа.

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ВСУ
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